La esperada segunda entrega de 'El Círculo Milenario' ya está aquí

Editorial Caligrama pone en el mercado una prodigiosa novela de ficción histórica que ha llegado para quedarse en la psique colectiva.

En los actuales y confusos tiempos líquidos, también atropellados, es de agradecer que de vez en cuando aparezca una obra narrativa de primer nivel, que ponga en valor la literatura de alto voltaje, esa que atesora la capacidad de marcar una raya, un antes y un después, en la vida de sus lectores. Editorial Caligrama tiene el orgullo de anunciar la publicación de El Círculo Milenario II, la segunda entrega de lo que va camino de convertirse en una saga que ningún amante de la ficción histórica debería perderse.

La trama, elaborada con mirada larga y con una documentación de primerísimo nivel, se sitúa en Hispania, en el año 1085. El control de la ciudad de Toledo es motivo de disputa por parte de los reinos cristianos y musulmanes en torno a la procelosa frontera que marca el río Tajo. Todos los combatientes están ajenos a la amenaza de unos poderes ocultos que ambicionan la dominación total. El acecho, bajo el amparo de las sombras, de un asesino letal que ha sido conjurado por la magia Seid puede ser el detonante para que el curso de la historia dé un vuelco.

El personaje de Jacobo, un humilde escudero, será vital para que la acción se despliegue en una serie de piruetas que pondrán a prueba los nervios del lector. No hay dudas de que la trama, toda una aventura de homéricas maneras, se sustenta en unos personajes magníficamente cincelados y con la capacidad de convertirse en memorables e icónicos. Princesas, concubinas, dioses… se dan la mano en una historia en la que la vida y la lealtad tienen un precio y donde no falta la mayor energía del universo: el amor.

Sin ánimos de entrar en destripamientos inadecuados, no está de más echar un ojo al interior de estas luminosas páginas para degustar algo de su poderosa prosa: «Jac se puso en pie de un brinco y fue a tirar el andamio, pero la máscara de cuero se volvió bruscamente disparando su ballesta contra él. Solo le salvó que al ver el giro del hombre se ladeó dejándose caer para pasar por debajo del andamio y, gracias a eso, el virote impactó solo de refilón en la cota de malla de su brazo izquierdo rebotando varias veces en la pequeña nave. A pesar de todo, sintió el impacto como si le clavasen un cuchillo, pero no pudo ni lamentarse, pues los dos esbirros de la Sombra llegaban furibundos hacia él, que se lanzó en plancha para alcanzar su espada, cuyo brillo distinguió sobre el suelo enladrillado, y la maza golpeó una vez más en el aire».

El autor: José María San Juan Núñez Cursó Ciencias Físicas en la Universidad de Bilbao y defendió la tesis doctoral en Ciencia de Materiales en Lyon. Actualmente, es catedrático de Física de la Universidad del País Vasco, habiendo sido también visiting professor en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Es autor de numerosas publicaciones científicas y miembro de diversos comités internacionales, siendo el primer español galardonado con la Zener Gold Medal. Compagina su actividad profesional con la literaria, pues, como él dice, «las ciencias y las humanidades no son mundos dispares, sino brotes del mismo árbol nacido del pensamiento humano». Tras la publicación en 2020 de su primera obra de ficción histórica, El círculo milenario I: Las sacerdotisas de Freyia, nos llega ahora esta segunda entrega de la saga «El círculo milenario», en la que los personajes se mueven en el marco histórico de la Europa medieval, donde brilla una documentación de primera.

Editorial Caligrama Caligrama es un sello editorial que pertenece al Grupo Lantia, uno de los grupos editoriales más relevantes del panorama español. Desde Caligrama ayudan a los autores a editar, publicar y distribuir su obra a nivel global, en papel y en España cuentan con la mayor red de distribución a librerías del país. Su misión es potenciar y destacar el talento de nuevos autores con calidad literaria y potencial comercial con el sello Talento Caligrama en su cubierta. Cada año celebran los Premios Caligrama, en los que las obras ganadoras en las categorías Talento y Best-Seller pasan a publicar en un sello tradicional. Caligrama es un territorio universal, vasto, colorido y de espíritu libre, que tiende puentes entre la autoedición y la edición tradicional de contenidos muy diversos bajo un mismo sello que incluyen novelas, poesías, ensayos y obras experimentales