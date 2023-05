'Polifónica', el relato doliente de la vida de un poeta

Editorial Caligrama anuncia la salida al mercado de la nueva —y esperada— entrega del rapsoda José Vila del Castillo: una novela con cicatrices. «Nací el día del Corpus Christi de 1960, en el seno de una familia rota desde su origen. Soy el hijo mayor de un perfecto alcohólico y violento, y de una madre maltratada y tísica, que agonizó asfixiada por el asma los últimos años de su vida. De mi primera infancia apenas tengo el recuerdo de tres imágenes». De esta manera tan descarnada, como si de un campo de batalla se tratase, arranca una obra de difícil catalogación, originalísima y honesta. Bajo el sugerente título de Polifónica, el poeta José Vila del Castillo ha armado una novela memorable con la que se alza como todo un alquimista del relato.

Hay que situarse ante un árbol familiar que hunde sus raíces en el mismísimo infierno. La obra habla de un viaje a la Guerra Civil y a la Segunda Guerra Mundial donde se conocerá el expolio y el mercadeo cultural, mientras las personas mueren por millones. No se está ante una narración melindrosa y edulcorada, sino ante un mapa de cicatrices en el que el lector podrá meditar sobre la fugacidad de la vida y los límites éticos en tiempos de emergencia. Por muchos y variados motivos, se puede señalar sin temor a equivocarse, que se está ante la obra cimera del rapsoda dominicano, esa en la que más brilla su mano de contador de historias y de descriptor de perfiles psicológicos. Brillan con luz propia los personajes de Manuel Arcos y don Horacio: ambos atesoran hechuras para convertirse en icónicos e inmortales.

Hay que recordar que, tras los muchos recitales poéticos en los que ha participado en España y América, la crítica especializada ha aplaudido su capacidad comunicativa a través de la lírica. En con relación el recordado título de Manombra, se ha dicho en Revista Ariadna: «Desde esa consciencia surge el grito, un grito contra lo injusto y contra uno mismo, no solo Vila, sino cualquiera de esos mismos que pululan por las calles, soportes, testigos y plañideras inermes de todo lo injusto. Libro sin remansos, ni en el paisaje que ocupa una de sus secciones ni en la poesía de los que se ven homenajeados en otra, preñado de teoría sobre la búsqueda de lo poético, una búsqueda salobre y dolorosa»

Ítem más, en este caso sobre La ciudad doliente, en el Excelsior de México: «Sea lo que fuere, este texto nos arroja a la cara un sinnúmero de verdades. Oscila entre el golpe seco y el latigazo, entre el escepticismo y la resignación, todos sin concesión alguna. Así pues, estimo, sin ningún temor a equivocarme, que la aparición de La ciudad doliente del talentoso José Vila del Castillo es un acontecimiento deslumbrante y dramático en las letras castellanas». Para aquellos lectores amantes de los textos con pellizco, que no lo duden ni por un instante: Polifónica es su siguiente estación de parada.

El autor José Vila del Castillo (Madrid, 1960). Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid y MDC por el Instituto de Empresa de Madrid. Hay que destacar que posee la nacionalidad dominicana por azares de la vida y por decisión propia. Su dilatada trayectoria como poeta engloba las siguientes publicaciones: Las horas transitadas (Madrid, 1998), Manobra (Madrid, 2000), La ciudad doliente (Madrid, 2002), SHOA (México, 2004), Teselas (2014). Además, aparece recogido en las antologías 1 y 2, Hasta agotar la existencia (México, 2001 y 2003). Su poemario Atlahuacalo fue publicado por la revista Zona Moebius de poesía en 2006 y una primera edición de Teselas, en la revista Adamar el mismo año, ambas en internet. La musa siempre anda de su lado.

Editorial Caligrama Caligrama es un sello editorial que pertenece al Grupo Lantia, uno de los grupos editoriales más relevantes del panorama español. Desde Caligrama ayudan a los autores a editar, publicar y distribuir su obra a nivel global, en papel y en España cuentan con la mayor red de distribución a librerías del país. Su misión es potenciar y destacar el talento de nuevos autores con calidad literaria y potencial comercial con el sello Talento Caligrama en su cubierta. Cada año celebran los Premios Caligrama, en los que las obras ganadoras en las categorías Talento y Best-Seller pasan a publicar en un sello tradicional. Caligrama es un territorio universal, vasto, colorido y de espíritu libre, que tiende puentes entre la autoedición y la edición tradicional de contenidos muy diversos bajo un mismo sello que incluyen novelas, poesías, ensayos y obras experimentales