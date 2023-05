Una casa de ensueño para disfrutar de unas vacaciones en Formentera, con Can Corda

Una de las opciones favoritas para pasar las vacaciones en verano es Formentera.

Y uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de planificar el viaje, es dónde alojarse. En este sentido, en la isla es posible encontrar una muy amplia y variada oferta de casas en alquiler. Desde viviendas tradicionales, hasta residencias de nueva construcción con acabados y decoración moderna, con o sin piscina.

Una opción para el alquiler de casas en Formentera es Can Corda. La firma ofrece diferentes alternativas para disfrutar de una estancia inolvidable junto a la pareja, familiares o un grupo de amigos.

¿Por qué optar por el alquiler de casas en Formentera? Contar con una casa en Formentera con capacidad para compañeros de viaje, a escasos kilómetros de la playa y con todas las comodidades, es un plan ideal para las vacaciones. Sin embargo, existen otras razones por las que elegir este tipo de alojamiento.

Si se trata de un viaje en familia o con amigos, disponer de un espacio alejado del ajetreo turístico ofrece más libertad para compartir una rica cena o una copa en compañía de seres queridos. Por otro lado, también es una opción acertada para aquellos que buscan tranquilidad en su retiro veraniego.

Can Corda ofrece el alquiler de casas en Formentera, ubicadas en entornos apacibles y rodeados de naturaleza. Cada detalle de sus alojamientos está cuidado y mimado para asegurar que los clientes tengan una estancia inolvidable y se transporten a un estado de bienestar difícil de conseguir en otro tipo de alojamiento.

Alojamientos disponibles en Can Corda Los hospedajes que ofrece Can Corda reflejan el encanto de la isla y la esencia del Mediterráneo. Entre las opciones disponibles se encuentra la Casa Romero, con capacidad para alojar hasta 8 personas. Destacan su decoración en tonos claros y los ventanales que le otorgan gran luminosidad. Está equipada con todo lo necesario y cuenta con una amplia piscina con solárium, convirtiéndola en el escenario ideal para disfrutar de unas vacaciones en Formentera con familiares o amigos.

Otra opción de lujo es Santolina, ubicada en Es Cap de Barbaria, al sur de la isla, un lugar tranquilo y relajante. Cuenta con increíbles instalaciones y todos los servicios necesarios para una estancia cómoda y agradable.

En la página web de Can Corda se pueden ver todas las opciones disponibles para el alquiler de casas en Formentera, y también incorpora un botón para realizar la reserva de forma rápida y sencilla.