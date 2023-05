Estudio de la conciencia con el Análisis de la Conciencia el fundador del Instituto Blasco, Nacho Blasco Ahis,

Nacho Blasco Ahis es un reconocido experto en el análisis de la conciencia y fundador del Instituto Blasco, una institución formativa, científica y divulgativa dedicada a la investigación y el estudio de la conciencia.

Desde hace años, este profesional junto con la doctora María José Cardoso, el doctor Salvador Alonso y varios psicólogos llevan investigando la conciencia. El análisis de la conciencia es un campo que ha cobrado gran importancia en las últimas décadas. Cada vez son más los investigadores que se interesan por entender cómo funciona la mente y cómo procesa la información que recibe del mundo exterior. Blasco es uno de los principales exponentes de esta corriente, y su trabajo ha sido fundamental para avanzar en la comprensión de la materia.

Sobre Nacho Blasco Ahis y el Instituto Blasco Nacho Blasco Ahis y su equipo trabajan en proyectos de investigación que buscan entender mejor el funcionamiento de la mente. Uno de los principales objetivos del instituto es desarrollar herramientas y técnicas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas, a través de una mayor comprensión de la conciencia.

Blasco tiene un currículum bastante significativo. Por solo mencionar algunas cosas, es profesor de Analistas de la Conciencia e Hipnosis Expansiva, hipnólogo y licenciado en Metafísica. También ha realizado máster en metafísica e hipnosis. Es miembro de la Asociación Estadounidense de Doctores Metafísicos AMDA y de la International Hypnosis Association.

Es importante destacar que el Instituto Blasco participa en investigaciones en colaboración con investigadores y profesionales de diversas áreas. Además, pone la información resultante a disposición del público a través de artículos. Estos artículos tienen como objetivo cubrir temáticas nuevas, aportar herramientas para la práctica profesional y contribuir a la comprensión de la evolución de la conciencia humana.

Blasco y su Análisis de la Conciencia El Análisis de la Conciencia es una herramienta diseñada por Nacho Blasco que busca hacer consciente lo que se encuentra en el inconsciente de una persona, especialmente aquellas experiencias traumáticas del pasado que están perturbando la vida presente. Esta herramienta se basa en tres premisas fundamentales: la dimensión atemporal de la conciencia; la relación directa existente entre los síntomas, emociones y conductas de la vida presente, los eventos traumáticos ocurridos durante la vida intrauterina, el nacimiento, la infancia y la revivencia de vidas que no corresponden con el ahora; y la capacidad del ser humano de revivir de forma consciente los traumas reprimidos en el inconsciente.

Durante el Análisis de la Conciencia, el analista realiza consignas o preguntas simples y objetivas, no sugerentes ni sugestivas, que no generen ningún tipo de condicionamiento, sino solo conducción en la experiencia. El objetivo del Análisis de la Conciencia es ayudar a la persona a revivir conscientemente las emociones que surjan durante el proceso. De esta manera, se busca revivir lo no vivido, sentir lo no sentido, comprender lo incomprendido y hacer consciente lo inconsciente.