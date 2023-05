Esmesoft, una app para quien quiere jugar al baloncesto pero no sabe dónde y con quién

Los partidos de baloncesto suelen ser una práctica saludable y entretenida para personas que no lo practican profesionalmente.

Son una excelente alternativa para ejercitarse, trabajar en equipo y fortalecer relaciones entre amigos, vecinos o colegas. Sin embargo, no siempre es fácil ubicar o coordinar con un grupo.

En respuesta a ese problema, la empresa Esmesoft ha presentado su nueva app para jugadores o aficionados del baloncesto que permite encontrar eventos y torneos. Mediante esta herramienta, las personas pueden ubicar a jugadores, pistas disponibles, partidos en agenda, crear un equipo o participar en partidos de baloncesto callejeros.

Una app que dice todo sobre el baloncesto La compañía dice que Esme Basketball es una nueva manera de vivir el baloncesto. Manifiestan que muchas personas quieren jugarlo, pero no saben con quién ni dónde están practicando. La aplicación móvil se encarga de encontrar a los compañeros de equipo y los partidos que están más cerca del usuario.

Para hacerlo, solo hay que descargar la aplicación y abrir una cuenta creando un perfil. Con la cuenta activa, la persona puede solicitar información sobre un juego y todos los usuarios con estado en búsqueda de partidos recibirán una notificación. Cada uno de ellos está en libertad de responder. En esa comunidad, cualquier integrante puede crear un equipo desde su móvil o sumarse a uno ya establecido.

De la misma forma, puede organizar torneos locales o partidos de baloncesto para mejorar sus habilidades. La app también informa sobre jugadores, equipos o ligas establecidas en la ciudad del usuario. Para el profesional del baloncesto, esta aplicación posee una serie de herramientas que serán útiles en distintas funciones dentro de la práctica de esta disciplina.

El objetivo: la masificación del deporte Esmesoft es una empresa de diseño, desarrollo y optimización de servicios web como páginas de Internet, organización de bases de datos y aplicaciones móviles. Han desarrollado proyectos singulares y soluciones complejas en TI para empresas privadas, instituciones públicas o clientes particulares. Una de las áreas de trabajo en la que han destacado ha sido la del desarrollo de apps móviles.

Específicamente, se han enfocado en plataformas para el desarrollo del deporte que han presentado como una línea de trabajo denominada Esmisports. Es un producto que se ocupa no solo del deporte profesional, sino que la idea es masificar su práctica, ofreciendo a través de aplicaciones información de interés sobre las disciplinas más populares del mundo a todo nivel.

Los portavoces de la firma dicen que, con estas herramientas, buscan digitalizar los deportes populares. También quieren facilitar las relaciones de las personas al proporcionar información sobre organizaciones y cronogramas para su práctica profesional o aficionada. En esa línea, además de Esme Basketball han lanzado también Esme Football.