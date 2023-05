La importancia de usar una VPN segura para las comunicaciones en el teletrabajo, por Ibersontel

El teletrabajo es una modalidad que ha ganado popularidad en los últimos años, por lo que cada vez más empresas ofrecen puestos de trabajo a distancia o híbridos. Sin embargo, al ejercer sus tareas fuera de las instalaciones de una organización, los empleados utilizan redes e incluso equipos que no pertenecen a la empresa que los ha contratado. Esto supone un reto de seguridad para las compañías que, de este modo, quedan más expuestas a ciberataques.

En este contexto, los especialistas de la empresa de telecomunicaciones Ibersontel sugieren el uso de una VPN segura. Esta herramienta es una red virtual y privada que permite conexiones seguras entre dos puntos. De este modo, el intercambio de datos entre el ordenador de un trabajador a distancia y los servidores de una empresa puede desarrollarse en condiciones de mayor seguridad.

El funcionamiento de una VPN segura A modo de ejemplo, lo que se hace al configurar una VPN entre dos extremos de una red es como levantar un túnel. A su vez, este túnel cuenta con distintos parámetros de encriptación y cifrado de datos que añaden protección. De esta manera, los datos que circulan entre ambos puntos resultan ininteligibles para los atacantes.

Con respecto a esto último, cuando un empleado accede a la plataforma de una empresa desde la red de su casa o desde una que es pública, como, por ejemplo, la de un hotel, los datos pueden quedar al alcance de terceros. Hoy en día, no todos los ataques son intencionados, ya que es común que se produzcan de manera sistemática y al azar.

Nuevamente, esto puede evitarse con la instalación de una VPN, aunque, en algunos casos, esto supone un impacto negativo en la velocidad de la conexión porque los routers deben encriptar todos los paquetes de datos. Para evitar este problema, los profesionales de Ibersontel utilizan algoritmos de protocolo de túnel, autenticación, encriptación y hash que garantizan tanto la seguridad como el rendimiento de la red.

Las ventajas de usar una VPN Instalar una VPN es una solución ideal para empresas que necesitan establecer comunicaciones seguras entre distintas sedes. En particular, esto resulta útil para las personas que requieren acceso a la información desde cualquier lugar y en todo momento.

Además, al contar con una VPN es posible cumplir de mejor manera con el Reglamento de Protección de Datos (RGPD) vigente. Por otra parte, con un servicio como el que ofrece Ibersontel es posible disponer de soporte técnico cualificado y reducir costes fijos.

La instalación de una VPN segura es una solución efectiva para las empresas que cuentan con personal trabajando en modo híbrido o remoto. De esta manera, es posible garantizar la seguridad de una red. Para obtener más información sobre este servicio es posible consultar a los profesionales de Ibersontel.