Letrame Grupo Editorial edita 'La salida es hacia adentro. Claves para ReConocerte', un libro de Lia Segal

Lia Segal publica La salida es hacia adentro. Claves para ReConocerte, editada por Letrame Grupo Editorial. Se trata de un libro divertido, interactivo y valiente. Todo el mundo tiene un inicio, el de la autora comenzó con un viaje interior cuando su madre biológica decidió romper con las reglas establecidas y liándose la manta a la cabeza en un acto de valentía con intuición, coraje y amor tomó riesgos sabiendo que si no interfería con sus viejas creencias, miedos y mandatos, su sexta hija podría tener un futuro diferente y se atrevió a hacer un gran cambio en su vida saliendo del hospital y abandonando a su recién nacida sola en el baño para no volver a verla nunca más.

La obra es una historia real, la de la autora, la cual marcó su vida. Fue pasando por muchos estados, llegó a anularse y a no sentirse merecedora. Esto la llevó a ser rehén de sus propios patrones de víctima. Cuenta qué fue lo que pasó cuando diagnosticó y bajó el volumen a la voz interior de su "jueza crítica implacable", y cómo su vida cambió. Ha empleado todo lo que descubrió a su favor y ofrece herramientas para conectar con el "yo interior".

La protagonista es ella, Lia Segal, quien se caracteriza por el abandono de su madre biológica a las horas de nacer, lo que la ha llevado a convertirse en una mentora experta en crisis existenciales y acompañar síndromes de la impostora varios.

Lo tiene claro: va a volver a publicar un libro. Con su actual publicación, tiene grandes expectativas, quiere que haya más ediciones. Lo conseguirá, ya que, hasta el momento, todo son buenas valoraciones: valiente, duro, honesto, divertido, innovador.

Sinopsis Un libro divertido, interactivo y valiente. ¿Qué hay que hacer con las cosas que pasan? Todo el mundo tiene un inicio en el planeta, el de la autora empieza así:

"Mi viaje interior empezó nada más salir del horno cuando mi mamá biológica decidió romper con las reglas establecidas y liándose la manta a la cabeza en un acto de valentía con intuición coraje y amor, tomó riesgos sabiendo que si no interfería con sus viejas creencias, miedos y mandatos, su sexta hija podía tener un futuro diferente y se atrevió a hacer un gran cambio en su vida saliendo ella sola del hospital y dejando a su recién nacida sola en el baño para no volver a verla nunca más.

Este comienzo marcó mi vida y fui pasando por muchos estados y creencias, desde el dolor hasta anularme completamente, siendo rehén de mis propios patrones de víctima.

Esta es mi historia de superación, te cuento qué fue lo que me pasó cuando diagnostiqué y le bajé el volumen a la voz interior de 'mi jueza crítica implacable' y cómo mi vida cambió.

He utilizado lo que descubrí a mi favor y te ofrezco herramientas para conectar con el 'yo interior'.

Cómo pasé de no saber quién era ni cuáles eran mis fortalezas a ser mi propio caso de éxito y ofrecer acompañamiento a clientes a través de un método propio.

Si la gran mayoría creímos en los Reyes Magos durante al menos seis años, ¿por qué no dar ese salto de fe y recorrer la senda de creer en nosotras?"

