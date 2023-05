Fomentar la inclusión a través del kit digital y la accesibilidad en España, por ADDAW

Para las empresas que no tienen los medios para acceder a la tecnología digital, el Kit Digital es un programa de ayuda estatal que busca facilitar el acceso.

Esta iniciativa se está impulsando desde España con el fin de mejorar la presencia en internet de la pequeña y mediana empresa

España, se están comprometiendo con la inclusión digital no solo a través de la entrega del Kit Digital, sino también mediante la implementación de medidas adicionales para garantizar la accesibilidad en línea.

Recientemente, en España se ha establecido una nueva normativa que obliga a que todas las páginas web y aplicaciones móviles financiadas con fondos públicos sean accesibles para todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidades o necesidades especiales. Esto significa que cualquier sitio web que se construya con el Kit Digital también debe cumplir con los estándares de accesibilidad y presentar un informe de accesibilidad web para justificarlo.

Esta medida es un paso importante hacia la inclusión digital, ya que garantiza que todas las personas puedan acceder a la información y los servicios en línea sin barreras. Además, también es un impulso para la creación de sitios web más accesibles y eficientes, lo que beneficia a toda la sociedad.

En los últimos años, el concepto de accesibilidad web ha cobrado una importante relevancia en la sociedad. Este término hace referencia a la implementación de herramientas y tecnologías necesarias para ayudar en la comprensión, navegación, percepción e interacción de una persona con discapacidad en la página.

Desde la Asociación para la Defensa del Derecho a la Accesibilidad Web (ADDAW) trabajan constantemente para visualizar la importancia de este tema, mediante servicios de auditoría de accesibilidad. Además, brindan a los usuarios la posibilidad de identificar a las páginas web que cuenten con esta característica mediante un sello distintivo de accesibilidad.

¿Por qué es importante el certificado de accesibilidad para las empresas? El certificado de accesibilidad web es un sello que ratifica que una página web es accesible, además indica el grado de accesibilidad que posee. Este tipo de documentos ayudan a identificar que un sitio en internet cumple con los estándares y pautas de accesibilidad establecidos, por ejemplo, criterios técnicos y de diseño que permitan a las personas con discapacidad navegar por la página web de forma autónoma e independiente.

Obtener un certificado de este tipo supone un aspecto clave para las empresas, principalmente porque impacta en su concepto de Responsabilidad Social Corporativa. Esto se debe a que refleja el compromiso de la empresa de promover la ética y accesibilidad en sus instalaciones y fuera de ellas, lo cual puede resultar útil para atraer mayor número de clientes, oportunidades, colaboraciones y empleados dispuestos a colaborar en este ámbito.

En este contexto, el certificado de accesibilidad contribuye a mejorar la reputación de la empresa, así como también al cumplimiento de la legislación vigente, evitando multas y a su vez llegando a un público más amplio.

La obtención del certificado de accesibilidad Para obtener el sello de accesibilidad, las empresas de todos los sectores deben pasar por una auditoria que demuestre que cumple con todos los requerimientos específicos en este ámbito. ADDAW se ha centrado en brindar este servicio a las empresas privadas, organismos públicos, centros educativos y asociaciones que tengan presencia en internet y deseen efectuar este proceso.

En caso de no cumplir los requisitos de accesibilidad, el equipo de esta organización sin fines de lucro brinda el asesoramiento necesario para que las empresas puedan mejorar los aspectos necesarios para otorgar el sello. Las empresas pueden obtener tres niveles de accesibilidad, el nivel A, en el que es necesario tener alternativas de textos para las imágenes, subtítulos para vídeos, entre otros aspectos claves. El nivel B, el cual es el mínimo para cumplir con la normativa vigente y el nivel C, cuyos estándares solicitados a las organizaciones son los más altos.

A través de la página web de ADDAW es posible conocer en detalle sobre cada uno de ellos y solicitar la auditoría para obtener el certificado de accesibilidad.