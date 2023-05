Grid Dynamics presenta un kit de inicio de diseño de productos de IA generativa para empresas

El Fundador y Presidente del holding empresarial OK Group y CEO de OK Mobility ha recibido el reconocimiento a su trayectoria empresarial Othman Ktiri, Fundador y Presidente Ejecutivo del holding empresarial OK Group y CEO de su principal participada, la empresa de movilidad global OK Mobility Group ha sido elegido Mejor Empresario Marroquí por el Mundo en los Trofeos Mundiales Marroquíes (TMM 2023).