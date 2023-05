La presencia de Habiteo en ProptechExpo 2023. Entrevista a la Country Manager de Habiteo, Carla Martínez

A un año de asumir el cargo de country manager de Habiteo España & Portugal, Carla Martínez cuenta cómo ha sido este año liderando ambos equipos, en los que también vivieron la compra de la startup por el Grupo francés Bien´Ici, quien consigo no solo trajo muchos cambios positivos a la compañía, sino la internacionalización de la misma.

¿Cómo ha sido su experiencia en este primer año ocupando el cargo de country manager de Habiteo para España y Portugal?

Este primer año liderando Habiteo España y Portugal ha sido francamente excitante. Hemos pasado por muchos procesos de cambios que nos han animado a seguir apostando por estos dos mercados con fuerza y con muchas ganas. Con la llegada de Bien’Ici a la dirección de Habiteo se ha generado una sinergía que nos permitirá seguir apostando por la implementación y desarrollo de herramientas 3D de mayor calidad para nuestros clientes. Esta nueva etapa será desafiante, puesto que queremos no solo mantenernos en los mercados presentes, sino también apostar por un crecimiento óptimo, con la ayuda de nuestras soluciones digitales que, estamos seguros, generarán un impacto positivo en el sector inmobiliario.

¿Cómo ayuda la tecnología 3D a las campañas de comercialización de los proyectos inmobiliarios?

La tecnología 3D ha impactado enormemente en nuestro día a día y se ha convertido en una herramienta empresarial de gran valor en muchísimos sectores, por lo que no es de extrañar que el sector inmobiliario también apueste por implementarla. Las soluciones digitales, con herramientas 3D como las que ofrecemos en Habiteo, ayudan a generar una mejor experiencia a los usuarios finales, siendo más inmersiva y digital, pero también mejorando los métodos de venta de promotoras, comercializadoras o agencias inmobiliarias.

La realidad virtual nos permite cambiar la forma en la que el sector inmobiliario se comunica y se relaciona con sus clientes, aportando valor a sus proyectos y procurando a los futuros compradores una experiencia a través de la cual pueden proyectarse mejor no solo en sus futuras viviendas, sino también en el entorno, el edificio o las propias zonas comunes donde harán vida en los próximos años. Pero no solo eso, la tecnología 3D ayuda a ahorrar tiempo, generar un impacto positivo en los clientes a los que se dirigen y mejorar su percepción, a la vez que contribuye en mejorar las estrategias de venta de promotores e inmobiliarias y permite construir un canal de marketing diferencial respecto a sus competidores.

¿Qué es la Proptech Expo y por qué es considerado como uno de los eventos más importantes del sector inmobiliario?

Proptech Expo es un evento dirigido a los profesionales del sector inmobiliario y que se celebra en paralelo junto a SIMA y SIMAPro. En este espacio, tenemos la oportunidad de conocer a los principales actores del mercado, realizar networking y obtener nuevas oportunidades de negocio con otros players del mercado a nivel nacional e internacional. Pero, además, este evento nos da la oportunidad de conocer más sobre las últimas tendencias de la industria Proptech, innovaciones tecnológicas y, sobre todo, es un espacio donde se pone en el centro la digitalización, con el objetivo de mejorar el sector inmobiliario.

¿En qué consistirá la participación de Habiteo España dentro de la Proptech Expo 2023?

Por segundo año consecutivo, Habiteo va a formar parte de Proptech Expo. Nos podéis encontrar en el stand P46, donde cualquier persona podrá descubrir las soluciones digitales de Habiteo y conocer más acerca de ellas, así como ofertas o nuestras últimas innovaciones y desarrollos tecnológicos. Pero, eso no es todo, este año, además, tengo el placer de representar a Habiteo en una charla titulada “¿Cómo ayuda el 3D a las campañas de comercialización de tus proyectos inmobiliarios?”, donde hablaremos de digitalización y herramientas 3D con el objetivo de dar a conocer las soluciones digitales de Habiteo y cómo potenciar las campañas de marketing y comercialización.

¿Las soluciones planteadas por Habiteo España se puede aplicar en todo tipo de proyectos residenciales?

Por supuesto, nuestras herramientas 3D pueden aplicarse no solo a cualquier tipo de proyecto residencial, sino también a terciario, oficinas, locales comerciales o sector logístico. Las herramientas de Habiteo están diseñadas y pensadas para poder proyectar espacios que todavía no están construidos y poder agilizar la venta de estos proyectos, mostrando desde el entorno hasta el interior, por lo que pueden usarse en cualquier promoción o proyecto inmobiliario, sin ninguna duda.

¿Cuáles son las principales novedades que trae Habiteo para sus clientes?

Estamos en una época de muchos cambios y desde Habiteo estamos convencidos de que la digitalización debe ponerse en el centro del sector inmobiliario, puesto que no solo es una tendencia actual, sino también nos está mostrando nuevos modelos de comunicar y vender. En este sentido, desde Habiteo estamos basando nuestra estrategia en dos puntos básicos: la primera es mejorar nuestras herramientas actuales, poniendo el foco en el 3D, para alcanzar un mayor nivel de calidad y realismo que ayude a los futuros clientes a proyectarse más y mejor en sus futuras viviendas. El segundo punto es seguir apostando por revolucionar los métodos de venta actuales, proporcionando soluciones digitales que ayuden a los equipos comerciales a agilizar y mejorar su túnel de venta. En este sentido, vamos a presentar muy pronto una nueva herramienta que actuará como “asistente de venta”, con el que podremos realizar todo el recorrido y recopilar la información del cliente necesaria desde nuestro propio megawidget, para poder cerrar la venta en tan solo unos pasos. Este túnel de venta permitirá una mayor conversión de clientes a promotores y agentes inmobiliarios, pero para conocer más os invitamos a visitarnos del 24 al 26 de mayo en IFEMA, en el evento Proptech Expo, stand P46.