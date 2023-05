Madison Park lleva sus servicios de belleza al sector novias

Madison Park, líder en la comunidad de Madrid en servicios de belleza a domicilio, anuncia su ampliación de servicios con una línea dedicada exclusivamente a las novias Centrándose en la personalización y la atención al detalle, Madison Park ofrece a las novias una experiencia única e inigualable. En definitiva, la mejor selección de profesionales en peluquería y maquillaje para novias un completo equipo de expertos se asegura de que cada novia brille en su gran día.

"Es un lujo poder ofrecer a todas las novias un servicio exclusivo adaptado a sus necesidades", dijo la directora general y fundadora de Madison Park, Desirée Pérez. "El principal objetivo es proporcionar a cada novia una experiencia inolvidable que contribuya a que su día especial sea aún más mágico".

Tras los años de pandemia, Desirée ha visto como las parejas vuelven más que nunca a planificar su ansiada boda, esto le ha inspirado a desarrollar un servicio especial para esos momentos. El detalle y mimo con el que cuidan en Madison Park a las novias es un compromiso por encima de cualquier estándar, desde el momento de la preparación de la boda hasta el día más especial de la vida de una pareja.

Los servicios de belleza para novias que ofrece Madison Park se centran en crear estilos únicos que celebren el estilo y la personalidad individuales de cada novia. El equipo está especializado en peluquería, maquillaje, cuidado de las uñas, depilación y mucho más. Todo ello adaptado a satisfacer las necesidades de cada novia.

El equipo de expertos en belleza de Madison Park se dedica a proporcionar a las novias un look impecable, sin renunciar a la comodidad y la calidad. Desde estilos a medida hasta técnicas de maquillaje fáciles de aplicar.

Para garantizar que las novias sean la estrella del día de su boda, Madison Park ofrece una gama de servicios para satisfacer las necesidades individuales. Desde maquillaje a domicilio en Madrid y peinados personalizados hasta extensiones de pestañas y depilación, todos los servicios están diseñados para preparar a las novias para su gran día. Y con un equipo de profesionales experimentados, las novias pueden esperar un servicio de primera clase.

Entre otros, la empresa ofrece paquetes personalizados que incluyen consulta de peluquería y sesiones de prueba de maquillaje.

Los nuevos servicios para novias de Madison Park incluyen peluquería a domicilio en Madrid, profesional y a cargo de estilistas experimentados, siempre especializados en looks nupciales, aplicación de maquillaje tanto tradicional como con las técnicas más modernas, así como tratamientos de manicura y pedicura. La empresa ofrece una serie de paquetes diseñados para ajustarse a cualquier presupuesto.

Cada paquete incluye consultas personalizadas con la futura novia, para que pueda discutir sus ideas de look para ese gran día. Madison Park pone a su disposición profesionales que utilizarán su experiencia y creatividad para crear el look perfecto para el gran día, uno que exprese la personalidad de la novia sin perder la elegancia clásica.

Además, lo bueno de esta idea que proporciona Madison Park, es que ofrece servicios de estilismo y belleza a domicilio para que las novias no tengan que preocuparse de viajar o de encontrar tiempo fuera de su ajetreada agenda de planificación de la boda. Los profesionales de la peluquería y maquillaje de Madison Park pueden llevar todas las herramientas y productos necesarios directamente a la ubicación del evento o ceremonia. Esto resulta crucial para las clientas, que pueden relajarse sabiendo que todo lo que se necesita está solucionado.

En Madison Park saben lo importante que es que una futura novia se sienta guapa en su día especial, por eso se esfuerzan en alcanzar la excelencia en todo lo que hacen. No cabe duda de que todas las novias deberían tener acceso a este gran lujo a un precio asequible a la hora de prepararse para su gran día.