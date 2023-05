Razones por las cuales optar por el seguro de vida Life Care de Sabadell Seguros

La muerte es una realidad a la que se enfrentan todos los seres humanos. Por esta razón, es vital contar con un seguro de vida para proteger a la familia, brindarle bienestar financiero y no dejarla desamparada en caso de un infortunio inesperado.

Para quienes lo desconocen, este tipo de póliza garantiza el pago de una suma de dinero a los beneficiarios designados no solo en caso de muerte del asegurado, sino también por incapacidad permanente absoluta.

En el mercado hay muchas alternativas, por ejemplo, en España, Sabadell Seguros pone a disposición su seguro Life Care, el cual ofrece muchos beneficios.

Por qué es esencial tener un seguro de vida El seguro de vida es una herramienta imprescindible para cualquier individuo que tenga a su alrededor a personas que dependan de él o que tengan deudas que puedan afectar a sus seres queridos en caso de fallecimiento. Además, esto es especialmente importante para los padres que tienen hijos menores de edad, ya que su muerte puede dejar a los niños sin ningún tipo de protección financiera. En consecuencia, la elección de un seguro adecuado es crucial, ya que puede afectar significativamente al futuro financiero de los beneficiarios.

Las coberturas, el capital asegurado, la prima, la edad del asegurado y la duración de la póliza son algunos de los factores que deben considerarse a la hora de tomar una decisión de contratación.

Los ciudadanos que se encuentren en la búsqueda de una póliza de vida deben comparar diferentes opciones y leer las condiciones de las mismas para cerciorarse de cuáles son convenientes y cuáles no. También se recomienda hablar con un asesor de seguros para obtener asesoramiento profesional y personalizado.

Life Care, el seguro de vida comercializado por Banco Sabadell El seguro de vida Life Care es una opción ideal para personas en general, autónomos y familias con hijos menores de edad. Esta póliza tiene un valor diferencial que proporciona tranquilidad, ya que cubre los riesgos de fallecimiento y de invalidez permanente absoluta (IPA), tanto por accidente como por enfermedad.

Además, otro aspecto que hace que este seguro sea diferente es su capacidad para adaptarse a la edad y situación familiar particular de cada cliente, ofreciendo una oferta completa, competitiva y adaptada a su perfil. También hay que destacar que la póliza ofrece servicios gratuitos para el asegurado, su pareja y sus hijos, como: consultas médicas telefónicas 24 horas/365 días, así como solicitar una segunda opinión médica internacional siempre que sea necesario.

Por otro lado, Life Care proporciona asesoramiento personalizado sobre nutrición, alergias y alimentación adulta e infantil. Esto es especialmente valioso para las familias con hijos menores de 18 años, puesto que los padres pueden obtener consejos y guías útiles para mantener a sus pequeños y adolescentes sanos y felices.

Para obtener más información sobre esta póliza, se recomienda visitar el sitio web de Sabadell Seguros.