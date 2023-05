La maternidad subrogada es una práctica aberrante que priva a los niños de una filiación completa, que emplea técnicas que exigen la “fabricación” de embriones que luego son “descartados”, que lleva a una mujer a gestar un bebé para otros, negando el vínculo con la criatura que crece en su vientre.

Estas y otras razones que se han vertido a lo largo de estos días evidencian que no puede regularizarse. De momento, parece que la posición del Tribunal Supremo es clara al respecto, pero no nos confiemos... Las horas para su legalización están contadas pues, como hemos comprobado en los últimos tiempos, la legislación también es capaz de pervertirse y condicionarse a intereses políticos y económicos.



Junto con la controversia jurídica, el caso ha agitado una disputa de fuerte contenido axiológico. Así, se ha discutido acerca de los límites de la tecnología (que se traspasan siempre que hay negocio), sobre la dignidad de la mujer, la mercantilización de la vida y de la filiación… En este punto, es llamativo que hoy en día se consulte a los expertos para casi todo, pero no en cuestiones de moral. Resulta paradójico. Como lo sería solucionar un problema matemático negando que es una ciencia exacta y convocando, en lugar de a personas competentes, a cualquiera que quiera opinar sobre si los algoritmos les parecen más igualitarios o las fracciones más tolerantes. Parece que todo el mundo sabe cómo hay que vivir y tiene autoridad para compartir sus decálogos en las redes sociales y tertulias televisivas.

Con todo, en el fondo de la cuestión, se quiere volcar hacia fuera o hacia otros el mal que no sabemos reconocer ni gestionar. La maternidad subrogada es una patología más de nuestra sociedad enferma.