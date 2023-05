En nuestros días, desgraciadamente, hay también muchos que son descartados con guante blanco, como los niños no nacidos, los ancianos abandonados, los enfermos no visitados, los discapacitados ignorados y los jóvenes que sienten tal vacío interior que acaban con su propia vida.

Son los abandonados de hoy, personas rechazadas y excluidas que, en efecto, no pueden sernos ajenas, de manera especial a los cristianos, porque son iconos vivos de Cristo y, para los cristianos, discípulos del Abandonado con mayúscula, nadie puede ser marginado ni descartado.

Es precisamente el abandono que Cristo experimentó en la cruz, su locura de amor que le llevó a asumir todo nuestro mal, la que nos salva de cualquier soledad y desolación, la que nos saca de nosotros mismos y nos impulsa a buscar y cuidar a los abandonados, para que su voz y su dolor no se pierdan en el silencio ensordecedor de la indiferencia.