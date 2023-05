En el ambiente social que nos rodea encontramos un empeño de algunos movimientos minoritarios dirigido a confundirnos sobre la realidad más evidente que existe en la naturaleza humana: el hecho de que existen dos sexos. Quieren negar la realidad más palpable y antigua en la humanidad: cuando nace una criatura, cuando sale del seno materno, la partera, el médico o el familiar que ha ayudado en el parto entona el “niño” o “niña” a la vista de lo indiscutible. Esto ahora se conoce más pronto porque hay medios para saber meses antes, cual es el sexo, simplemente porque lo han visto en las pantallas.



En todos los rincones de cualquier país los recién nacidos son considerados de sexo femenino o de sexo masculino tras observar los órganos genitales con los que han nacido. Esa observación no es el resultado de una indagación de un médico, que informa a la madre del resultado de su evaluación, y aunque en las sociedades actuales lo habitual es que sea el personal médico el que dictamine la categoría tras el nacimiento, este reconocimiento del sexo se ha venido realizando unánimemente en todas las épocas históricas por todos los presentes en el momento de dar a luz, y dada su extrema sencillez.

El feminismo, la transexualidad, la homosexualidad nos están llevando a planteamientos sociales antinaturales y dañinos. Malos para los niños, destructores para la sociedad, terribles para la mujer. El alto porcentaje de mujeres que no se casan, que se casan tarde, que ponen todos los medios para no tener hijos, es muy alto. No hace falta ser un experto para darnos cuenta de que este planteamiento antinatural es una catástrofe para la sociedad. Todo lo antinatural termina siendo un desastre para todos.