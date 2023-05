Malos tiempos para la educación

Es lunes y son las 20:00. Cojo el autobús 51 en San José para ir al Centro. Me siento por el medio yme pongo a leer. Antes de llegar a mi parada, me levanto para ir al rellano que hay cerca de la puerta. Doy dos pasos y en ese momento, se levanta una señora obesa y se queda parada en el pasillo dándome la espalda, agarrada a la barra vertical. Pienso: “En el rellano no hay nadie, podría dejar pasar a los demás. Es posible que la señora baje en la siguiente parada, pero podría no bajarse y entonces yo tendría un problema. Voy a pedirle que me deje pasar”.

Toco su hombro derecho al mismo tiempo que le pido, por favor, ¿me deja pasar? En voz alta, la señora me contesta que no le toque. Ante las voces de la señora, la gente me mira. En voz baja le digo que estaba taponando el pasillo cuando el rellano había espacio y que le había tocado el hombro para que supiera que me estaba dirigiendo a ella. A lo que insiste en que no la toque y que había espacio para que yo pasara por detrás de ella. Señora, le digo, si hubiera pasado, le habría tocado otra cosa peor. Viendo que la señora insiste en su estribillo, le respondo que vale, lo que usted diga y me bajo del bus. Mientras camino, voy pensando:” ¡ Uf! Qué dura se está poniendo la convivencia”.