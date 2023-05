​Finlandia y el imperialismo ruso

Durante decenios, los países nórdicos, Finlandia y Suecia se han mantenido firmes en su posición internacional como países no alineados. La política real y la memoria histórica les ha hecho cambiar de opinión. Finlandia no olvida que en 1939 tuvo que defenderse, primero, de las presiones de Stalin, y, después, de una guerra que afectó gravemente a su integridad territorial.

El imperialismo ruso es demasiado peligroso para no tomarlo en serio. La Gran Rusia con la que Putin sueña solo es posible a costa de la libertad de pueblos plenamente independientes. Lituania, Estonia, Letonia y Polonia lo saben bien. Todos ellos tienen claro, como Finlandia y Suecia, que el derecho a proteger su integridad territorial y el deber de proteger la seguridad de los ciudadanos pasa hoy por pertenecer a la Organización del Tratado del Atlántico Norte.