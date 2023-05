Es imperativo 'botar'

El próximo 28 de mayo, si no me equivoco, estamos convocados todos los ciudadanos a acudir a las urnas para elegir a nuestros representantes en ayuntamientos y en algunas comunidades autónomas. Cada uno emitirá su voto (si quiere) de acuerdo a su criterio, sus convencimientos, su experiencia, los candidatos, su ideología, etc., con libertad, al menos con la que permita el bombardeo de propaganda que nos asola y confunde intencionadamente desde hace tiempo.

Yo he decidido ir a la urna a botar; por tanto, he de reconocerlo, no me mueve el deseo de apoyar a alguien, sino de que se expulse a una buena cantidad de oportunistas autócratas, que han demostrado sobradamente, bien por los hechos, por los discursos o por ambos, que no pretenden ejercer en las instituciones, sino asaltarlas.

Alguno pensará que esta es una visión tremendamente negativa, radical e incluso destructiva; pero lo cierto es que, si mi casa está en llamas no contrato a un interiorista para que me redecore el salón, sino que llamo a los bomberos para que apaguen el incendio cuanto antes (al menos, que quede el solar).

Otros opinarán que es injusto que el alcalde de su pueblo pague la vajilla rota por sus jefes; pero, lo cierto es que el alcalde y el presidente regional lo veían venir y no hicieron nada por salvar ni un plato, porque parecía que los pedacitos no iban a ensuciar su territorio.

Sí, con mi voto iré a botar a los que miran para otro lado cuando sus partidos fomentan, toleran o facilitan que ciudadanos honrados se conviertan en verdaderos vulnerables, porque los que dicen serlo han okupado su vivienda; iré a botar a los que hablan con preocupación de la sequía, pero están en la tribuna durante los mítines de sus jefes -que destruyen pantanos y embalses-, aplaudiendo con fervor; iré a botar a los que se escandalizan por la reducción de penas a los delincuentes sexuales y, al mismo tiempo, alaban abiertamente la norma que lo ha hecho posible como un gran avance en los derechos de las mujeres; iré a botar a los que, desde sus alcaldías y presidencias, se desentienden de los pactos de sus partidos con asesinos no arrepentidos, bajo la conveniente sentencia de “no me gusta, pero eso es el pasado; hay que mirar al futuro”, porque no hay futuro si se dedica el presente a falsificar el pasado; iré a botar a los alcaldes y presidentes de comunidad que, con sus silencios, sus oposiciones retóricas impostadas o sus rectificaciones inmediatas, avalan a los que ponen urnas escondidas detrás de cortinas, a los que eliminan los órganos de control de sus partidos o cualquier resquicio de democracia interna, a los que ponen a sus disciplinados amigos en las más altas instancias, para que legislen, suplantando al Parlamento, y a los que expulsan el esfuerzo y la racionalidad de la vida política y se dejan hacer doctores; iré a botar a los alcaldes que proponen crear cientos de playas y que vuelvan los economatos, para poder pasar hambre al raso, imagino (a falta de lar, buenas son costas); iré a botar a los candidatos que piensan que la sociedad se divide en vulnerables y explotadores; iré a botar a los aspirantes que consideran que eliminar e interrumpir son sinónimos, al igual que público y estatal.

Definitivamente, iré a botar a los que identifican promesas con hechos, conveniencia con verdad, hogar con terreno, derechos con pérdida de libertades, justicia con Real Decreto, ambigüedad con tolerancia o gobernar con imponer.