El poder de las máquinas

Leía en la biografía de Fleming, escrita por André Maurois, las palabras pronunciadas por el descubridor de la penicilina en Estados Unidos en 1949: “Mi propio laboratorio ha sido descrito, en un periódico americano, como algo parecido a “la trastienda de una farmacia anacrónica”, pero yo no lo cambiaría por la más amplia y fastuosa de las instalaciones… Yo he visto investigadores reducidos a la impotencia por aparatos tan hermosos y tan complicados, que se pasaban todo su tiempo jugando con tantos mecanismos ingeniosos. La máquina conquistaba al hombre y no el hombre a la máquina”.

Y esto sucede también hoy mismo a un nivel mucho más elemental, podríamos decir a nivel callejero: los móviles y las tablets se han adueñado de las mentes juveniles y no tan juveniles que se da la paradoja de que no saben coger un bolígrafo para escribir. Y no es ya solo esto, sino que no saben prescindir de su máquina ni siquiera para comer. Hay una casi total dependencia, esclavitud diría, de la máquina y con esto no quiero despreciar la utilidad que representan estos elementos sino la falta de formación y la debilidad por parte de las personas al ser dominadas por la máquina.

Hasta hace poco se advertía en los medios de transporte públicos la relación entre personas y podías escuchar los diálogos más o menos vivos y a veces intrascendentes que mantenían, ahora por el contrario no puedes ni formular la más elemental pregunta porque nadie te escucha en el sentido literal de la expresión.

Los móviles, las tablets, los ordenadores son instrumentos de trabajo imprescindibles, pero, como cualquier máquina hay que darles un uso correcto, ordenado y no arbitrario. Las máquinas han de estar al servicio de las personas y no al contrario. Y a esto tienen que contribuir no solo los profesores en clase sino también los padres en casa.