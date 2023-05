Fátima. Garabandal. Ya es tarde. Engordando para la matanza

El Tribunal Constitucional de España, acaba de confirmar que la madre puede matar a su propio hijo. Han promulgado unas leyes para que el ciudadano honrado parezca un delincuente, y así lo pueden detener y encarcelar.

El día 28 de Abril, hace unos días, se ha producido un fenómeno místico en la Parroquia de Garabandal; en una ventana de la Iglesia, apareció una figura luminosa, difusa, que era la misma Viren que se apareció en Garabandal. En el video se señala como el Padre Pio, en un escrito dirigido a las niñas, les dijo que cuando creyesen ya sería tarde. Las apariciones de la Santísima Virgen en Fátima, señalan, con sus mensajes, un antes y un después de la Iglesia Católica y de la Sociedad.

Pero a uno de sus mensajes, no se le ha dado la importancia que tiene: VENDRAN MODAS QUE OFENDERAN MUCHO A NUESTRO SEÑOR. Y en un escrito que me han publicado recientemente ¿Y QUIEN TE LO IBA A DECIR? En el cual describo alguna de las inmorales y diabóliocas leyes promulgadas y que están en vigor; incluso en lo sagrado que la comunión se diese como galletas, se podría haber incluido este Mensaje de la Virgen sobre las modas. La impureza lleva a muchas almas a su perdición, y así vemos como Satanás sin tirar un tiro, ha inundado el mundo de impureza.

Día 13 de Mayo, festividad de las Apariciones de Fátima y nos recuerda, junto a los demás Mensajes, este de vital importancia; esta sociedad se tiene que purificar. El Templo Sagrado de Dios, no se puede profanar con vestiduras inmorales. Sí, parece que ya es tarde y anochece: Los cerdos están bien cebados y parece que llega el tiempo de su matanza. Quién no vive como piensa, acaba pensando como vive. Hagamos caso de los Mensajes de la Santísima Virgen y convirtámonos.