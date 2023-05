SaveFamily ofrece relojes con GPS y teléfono integrado de alta calidad hechos para niños

Estar familiarizados con el uso de la tecnología es el día a día de los niños y los adolescentes. La destreza de los más pequeños de la familia al manejar dispositivos electrónicos es sorprendente y resulta cada vez más frecuente que ellos quieran tener un móvil. Una solución segura y de calidad para acceder a los avances de la informática y las telecomunicaciones, de manera controlada, son los relojes para niños con GPS, disponibles con la calidad de la firma española SaveFamiliy, una de las líderes en la distribución de estos equipos en Europa, con más de 200.000 vendidos.

Experiencia interactiva segura Al visitar el catálogo online de SaveFamily, los usuarios encontrarán varios modelos de relojes para niños con GPS y teléfono integrado, que se convertirán en el primer móvil de los pequeños. Los smartwatches cuentan con botón SOS para hacer llamadas de emergencia, chats, videollamadas, y muchas más funciones que les darán tranquilidad a ellos y a los adultos.

Además de las ventajas adaptadas a cada modelo, la empresa ofrece desde 2022 un servicio único en el mercado de conectividad mediante una tarjeta SIM con conexión ilimitada, exclusiva para relojes SaveFamily. Con este avance tecnológico, el usuario contará con una conexión multicobertura e inagotable en datos y llamadas.

Actualmente, más de 2000.000 familias españolas disfrutan de la seguridad que brindan los relojes inteligentes que han acercado a padres e hijos. A diferencia de otros productos que intentan competir con la marca SaveFamily, estos relojes cuentan no solo con avances únicos en materia de control parental, sino con dos años de garantía y servicio posventa. A estas facilidades se suma la aceptación de la devolución en un máximo de 20 días y envíos gratis a España peninsular e Islas Baleares por la compra mínima de 15 euros.

Variedad de modelos Como el smartwatch con WhatsApp, el modelo de reloj con GPS y Llamada ICONIC PLUS 4G es uno de los más solicitados. El producto también cuenta con batería de más de 72 horas de duración, podómetro y mucho más. El GPS Infantil Kids es otra de las referencias populares en el stock de la empresa, que incluye el modo antibullying, para que el representante escuche sonido ambiente del lugar donde está el niño, cámara, antispam, perímetro de seguridad y el botón SOS. El nuevo ICONIC Plus 4G edición Mr. WONDERFUL también acapara las preferencias entre los adolescentes, por su estilo más discreto y funciones avanzadas.

En diferentes diseños y colores de correas, los relojes para niños con GPS y teléfono integrado son una solución para garantizar seguridad y protección a los niños en su interactividad cada vez más frecuente con la tecnología.