Ainos Publicidad recalca las ventajas que aportan las camisetas algodón orgánico personalizadas

Las estrategias de marketing online y offline son indispensables para la supervivencia de cualquier compañía, producto o marca.

En ellas se utilizan herramientas que aportan visibilidad, diferenciación y mejoran la relación de las empresas con sus audiencias. Dentro de ese universo de herramientas, hay una que prevalece por su efectividad: la personalización de camisetas.

Empresas especializadas como Ainos Publicidad sostienen que este recurso de merchandising ha perdurado en el tiempo por varias razones. La personalización de camisetas y otros textiles genera mucha exposición de la marca, promueve el sentido de pertenencia y cercanía corporativa, entre otras ventajas.

Herramientas tradicionales con propuestas avanzadas Ainos Publicidad es una compañía que desde su apertura se ha dedicado a la elaboración y distribución de productos personalizados. Posee uno de los stocks más grandes del mercado español con más de 25.000 referencias de productos, sin contar los fabricados a medida. Trabajan exclusivamente en el canal B2B, entendiéndose directamente con los departamentos de marketing y compras de las compañías.

En relación con la personalización de camisetas, los expertos de Ainos Publicidad sostienen que, durante años, se ha comprobado que la eficacia del textil personalizado es indudable. Es una herramienta publicitaria muy potente porque hace que la marca llegue a lugares donde otros mecanismos publicitarios no llegan. Esto mejora notablemente los niveles de recuerdo y presencia para la marca patrocinante.

Los expertos de esta empresa sostienen que una camiseta personalizada es, además, una herramienta muy popular. Un estudio del Adversiting Specialty Study (ASI) realizado en 2019 reveló que el 80% las personas consultadas tenía y conservaba una camiseta personalizada. La durabilidad de este tipo de prendas es otro punto a su favor. Se ha visto que incluso algunas personas las coleccionan.

Potenciar el impacto con algodón orgánico La comprobada efectividad de la personalización de camisetas no ha impedido al equipo de Ainos Publicidad innovar sobre esta idea para hacerla más impactante. Esa innovación se relaciona con el uso del algodón orgánico para incrementar el impacto en las personas que las ven y en quienes las usan.

El algodón orgánico es una materia prima que se ha extraído de cultivos sustentables. Quiere decir que se han llevado a cabo mediante técnicas respetuosas con el medioambiente. Adicionalmente, su procesamiento industrial se relaciona con prácticas sostenibles minimizando el uso de recursos como agua o energía y reduciendo la huella de carbono.

El equipo de Ainos Publicidad sostiene que de esta manera la personalización de camisetas no solo se convierte en una herramienta publicitaria para el anunciante. También es una oportunidad que tienen las marcas para sumarse al movimiento global por el medioambiente y meterse en la conversación sobre la ecología. Son estrategias que tendrán una repercusión favorable en el posicionamiento de la marca y mejorará la relación de la empresa con el público.