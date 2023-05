STIHL llevará sus nuevos vareadores SPA de batería 130 y 140 a Expoliva 2023

Se cumplen 40 años desde el arranque de esta feria internacional en la que STIHL consolida su presencia un año más.

Los nuevos vareadores de batería SPA 130 y 140 saldrán a la venta en septiembre para la nueva temporada del olivar.

STIHL sorteará tres de sus nuevos vareadores SPA 130 entre los asistentes que acudan a su stand.

Arranca la vigésima primera edición de Expoliva. Durante cuatro días, Jaén se convierte en el epicentro del sector del olivar, el aceite de oliva e industrias afines. España es el mayor productor de aceite del mundo y la ciudad jienense tiene casi 580.000 hectáreas de olivos plantados, así que no es casualidad que el Palacio de Ferias y Congresos de Jaén (IFEJA) sea el lugar elegido para celebrar el evento desde su construcción en 1997.

En sus más de 32.000 metros cuadrados habrá 290 expositores que serán ocupados por empresas tanto nacionales como internacionales. La previsión de este año es superar los 58.000 visitantes que acudieron en la edición de 2019, ya que, en 2021 debido a la pandemia, tuvo algo menos de afluencia.

Será inevitable hablar del incremento del precio del aceite de oliva ante la falta de agua y la escasez de la cosecha del año anterior. Las altas temperaturas actuales y la previsión de un verano aún más seco y caluroso complican la cosecha de este año y la consecuente bajada de precios tan ansiada por los consumidores.

STIHL, que lleva años trabajando en el desarrollo y la mejora de diferentes máquinas imprescindibles para el sector olivarero, como los vareadores, no podía perderse esta reunión. Su stand tiene una superficie de 112 metros cuadrados y es el B21.

Aunque no se lanzará al mercado hasta septiembre, durante las cuatro jornadas de Expoliva, STIHL realizará presentaciones de su nuevo vareador de batería: el SPA 130/140. Habrá seis pases al día (tres por la mañana y tres por la tarde) para dar a conocer el nuevo producto a los visitantes.

STIHL es sinónimo de calidad y tecnología y su nuevo vareador es prueba de ello. Los puntos fuertes del SPA 130/140 son su excelente ergonomía, con un peso ligero de solo 2,6 kg y su increíble rendimiento con un motor de batería. Además, se adapta a cualquier variedad de olivo y puede trabajar solo o acompañado de otros vareadores de gancho como el SP 452. Este nuevo producto, pensado para profesionales debido a su durabilidad y potencia, permitirá al olivarero recoger el 100 % de la cosecha gracias a su longitud de 2,20 metros.

Excepcionalmente, durante esta vigésima primera edición de Expoliva, STIHL sorteará entre los asistentes que visiten su stand y rellenen un formulario con sus datos 3 de sus nuevos vareadores SPA 130. Los afortunados serán los primeros en poder disfrutar de un producto que será indispensable en la nueva campaña del olivar que arrancará el próximo otoño.

Al terminar la feria, se realizará otro sorteo en redes sociales de 3 GTA 26, la minisierra de batería más versátil, ligera y fácil de usar de STIHL. Lo único que habrá que hacer será subir una foto del stand de STIHL con el hashtag #olivarstihl entre el 10 y el 13 de mayo.

Expoliva es la principal feria del sector a nivel mundial y tiene como objetivo promocionar e impulsar el sector oleícola y los intercambios comerciales entre empresas, profesionales y consumidores. STIHL es fiel a esta cita un año más, mostrando su apoyo a los trabajadores del sector en estos momentos complicados y aportando nueva maquinaria que facilite el trabajo de los olivareros.

Sobre STIHL El grupo alemán STIHL es un referente en la fabricación y la comercialización de maquinaria de jardinería, forestal y agrícola. Fundada en 1926, cuenta con 42 filiales propias, más de 20.000 empleados y una facturación de más de 5.000 millones de euros a nivel global. STIHL fabrica sus productos en siete países con diez plantas. Alemania, Estados Unidos, Brasil, Suiza, Austria, China y Filipinas. STIHL lleva en España desde 1985 y dispone de más de 1.000 puntos de venta en todo el territorio nacional.