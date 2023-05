MasterD asegura que este es el año para opositar para los maestros de primaria

Quienes tienen la vocación de enseñar y desean incorporarse al sistema público de enseñanza, pueden presentarse a las pruebas selectivas de maestro y maestra, conocidas como oposiciones al Cuerpo de Maestros, en la que los aspirantes a maestros de niños y niñas de 6 a 12 años atraviesan un proceso selectivo teórico y práctico.

Además, los futuros maestros también puede elegir una especialidad concreta, entre una de las siguientes: primaria, infantil, educación física, inglés, música, audición y lenguaje y pedagogía terapéutica.

Las oposiciones de Educación se realizan todos los años en todas las Comunidades Autónomas. De forma orientativa, un año se examinan los profesores de secundaria y otro año, los maestros de primaria. En junio se examinarán a los profesores de secundaria, por lo tanto, las oposiciones de Educación Primaria serán en junio de 2024. En este sentido, MasterD recomienda este momento para comenzar con la preparación para la oposición del próximo año.

Los requisitos para ser maestro de primaria Presentarse en las oposiciones de magisterio requiere, además de formación, del cumplimiento de ciertos requisitos que deben cumplirse antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes, así como también durante la prueba de selección.

En principio, para ser maestro de primaria hay que tener más de 18 años, ser de nacionalidad española o de otros países de la Unión Europea y no haber sido inhabilitado del ejercicio de funciones públicas.

A su vez, es imprescindible contar con el Título de Magisterio o Título de Grado correspondiente.

Otro requisito es no ser actualmente un funcionario en prácticas, en carrera o en espera para ingresar al cuerpo docente al que remite la convocatoria.

Los aspirantes no deben padecer enfermedades que dificulten el desempeño de la labor docente. A su vez, en caso de que la comunidad autónoma lo exija, el aspirante debe acreditar el conocimiento de la lengua cooficial.

¿Cómo es el examen de oposición al Cuerpo de Maestros? El examen durante las oposiciones de Educación Primaria se desenvuelve en dos pruebas con dos partes cada una. La parte A de la primera prueba consiste en un ejercicio práctico para comprobar que el candidato posee la formación científica y el dominio de las habilidades técnicas correspondientes para el puesto, con una duración máxima de dos horas.

En la parte B, el aspirante deberá desarrollar un tema de su elección, entre un número de temas determinado por el tribunal. En el caso de especialidades que contengan 25 temas, deberá elegirse entre tres temas y es un ejercicio se valora de 0 a 10 puntos.

La Segunda prueba, en la parte A, consiste en la presentación y defensa de una programación didáctica, relacionada con la especialidad por la que se participa. Deberán especificarse objetivos, contenidos, criterios de evaluación y metodología entre otros puntos.

Para la parte B, el aspirante debe preparar y exponer una unidad didáctica, que podrá estar relacionada con la programación presentada por el propio aspirante o basada en el temario oficial de la especialidad.

Prepararse en una academia como MasterD para la oposición magisterio permite acceder a temarios actualizados bajo una programación didáctica y personalizada. MasterD brinda una formación flexible, con clases en directo y en diferido, seguimiento y correcciones individuales.

Como academia especializada en preparar futuros maestros de primaria, MasterD los ayuda a preparar la unidad didáctica y ofrece simulacros de exámenes, siendo así un excelente campus online, que incluye acceso a casos prácticos, para una capacitación adecuada a casos reales.