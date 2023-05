Instalación de energía solar fotovoltaica y placas solares en Madrid y Toledo, de la mano de Silithium

Cada vez es más habitual que particulares, comunidades de vecinos y empresas opten por implementar instalaciones fotovoltaicas para aprovechar al máximo la energía solar.

Las ventajas de estos sistemas las convierten en una excelente alternativa para el ahorro en la factura de luz. Además, es una fuente de energía respetuosa con el medioambiente.

El montaje debe estar a cargo de una empresa de energía solar cualificada. En este sentido, destaca Silithium por su amplia experiencia en el mercado que le ha dotado de capacidad para proponer la mejor solución en cada caso; así como efectuar una adecuada colocación de los diferentes elementos y sistemas.

Importancia de contar con una empresa de energía solar especializada A la hora de colocar instalaciones solares de autoconsumo es importante realizar cálculos técnicos previos y precisos. Esto con el objetivo de determinar el número de paneles que se requieren y su tamaño, si es necesario tener baterías, qué tipo de inversor o regulador de carga instalar, etc. Aspectos en los que tiene mucho que ver el consumo diario de electricidad. Para llevar a cabo esta tarea, hay que tener conocimientos y medios técnicos.

Por otro lado, los distintos elementos que conformar un sistema fotovoltaico de autoconsumo no son fáciles de instalar. Los conexionados requieren de conocimiento en la materia y un mal manejo puede hacer que la instalación trabaje de forma deficiente o se presenten averías. Hechos que en la mayoría de los casos resultan muy costosos. Por tanto, lo más recomendable es contar con un técnico capacitado para este trabajo, y con experiencia.

Silithium: 20 años de trayectoria en el sector fotovoltaico Pocas empresas de energía solar pueden presumir de una trayectoria en el sector tan amplia como la de Silithium. Fundada en 2003 bajo el nombre de Montelec, la firma se caracteriza por ofrecer un servicio de calidad, a precio competitivo y mantenerse a la cabeza en innovación. Su experiencia es la mayor garantía para una correcta instalación.

Adicionalmente, trabajan con las marcas más reconocidas en el mercado, las cuales ofrecen una máxima durabilidad, buen servicio técnico, eficiencia energética, etc. El equipo técnico de la empresa se encarga de realizar la instalación siguiendo las prescripciones de los fabricantes y con la diligencia pertinente. Este hecho repercute positivamente en el cliente, ahorrándole preocupaciones, pérdida de tiempo y dinero.

En el sitio web de Silithium es posible encontrar los medios de contacto para resolver todas las dudas o contratar sus servicios especializados, respaldados por sus 20 años de trabajo en el sector de la energía fotovoltaica.