No es necesario ir a juicio para cancelar deudas con la Ley de la Segunda Oportunidad

Las deudas son una realidad cotidiana en la sociedad actual.

Aunque la Ley de la Segunda Oportunidad es ampliamente conocida entre empresarios, particulares y autónomos, todavía hay quienes piensan que es necesario pasar por un juicio para eliminar sus deudas. No obstante, es importante saber que la eliminación de deudas que permite este procedimiento legal no requiere de ningún juicio.

En la actualidad existen diversas alternativas para cancelar deudas, pero resulta fundamental contar con el asesoramiento de expertos legales como Quita Deudas. Gracias a su servicio, todo el proceso se vuelve mucho más simple y accesible.

Salir de deudas sin tener problemas legales La Ley de la Segunda Oportunidad es una herramienta que permite cancelar las deudas que superan las capacidades de pago de la persona afectada, es decir, que o bien no puede hacer frente a su deuda o, haciéndolo, no le queda suficiente dinero como para vivir dignamente. Esta ley ofrece múltiples beneficios al permitir replantear las cuotas de pago o cancelar la deuda por parcial o completamente, y otorgar la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) a las personas en situación de sobre endeudamiento, según el caso.

Es crucial tener un conocimiento completo de la ley para evitar imprevistos y procedimientos que se alarguen más de lo necesario. Esta ley ofrece una segunda oportunidad a personas que enfrentan una situación financiera difícil y les resulta difícil pagar sus deudas. Para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad, es necesario cumplir con ciertos requisitos, como la declaración del estado de insolvencia inminente actual, ser deudor de buena fe y no tener una deuda superior a 5 millones de euros.

Nunca será necesario participar en un juicio por poseer una deuda, ni los acreedores de una persona con deudas podrán llevarle a juicio o impedir que obtenga la cancelación de su deuda mediante ningún recurso en el juzgado, por lo que la Ley de la Segunda Oportunidad ofrece gran seguridad y confianza para las personas que se acogen a ella.

Asesoría especializada con Quita Deudas Además de cumplir con los requisitos, es importante contar con la guía de un abogado experto. En este sentido, Quita Deudas es un despacho de abogados especializado en exclusiva en cancelar las deudas mediante la Ley de la Segunda Oportunidad. Este bufete se encuentra en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), aunque cuenta con múltiples delegaciones y trabaja con alcance de todo el territorio nacional. Su alto conocimiento especializado ha logrado ayudar a más de 20.000 clientes satisfechos, así como gestionar más de 35 millones de euros en deudas canceladas, y sin necesidad de ir a un solo juicio, lo que demuestra la importancia de contar con un asesoramiento legal adecuado.

El objetivo de este despacho es ayudar a las personas a volver a vivir sin deudas, otorgando la información necesaria para iniciar el proceso de la Segunda Oportunidad, así como brindando asesoría y acompañamiento durante todo el procedimiento Así, los clientes pueden estar seguros de que sus derechos son respaldados de la mejor manera posible.