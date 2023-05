Llega 'Perderte para aprender a encontrarte', la obra de Vanessa Fernández publicada por Letrame Grupo Editorial

Esta es su primera publicación

Catalogada como autoayuda

Vanessa Fernández edita Perderte para aprender a encontrarte, publicada por Letrame Grupo Editorial. En ella, la autora se centra en la vida de una chica joven que se ha perdido muchas veces en varias etapas de crisis: amor, familia, amistades, estudios, formación, trabajo... Expresa cómo sin apenas recursos ni apoyo, ha conseguido superar cada una de ellas y descubrir nuevas visiones que le han permitido desarrollar el autoconocimiento, la valentía y habilidades emocionales, las cuales hoy pone al servicio de aquellos que atraviesen cualquier crisis que puedan estar en relación.

Explica su evolución personal a través de toda su adolescencia e inicio a la adultez, afrontando todo tipo de desafíos típicos de cada edad. Además, ofrece una guía emocional didáctica con todo aquello que se ha aplicado para transformar y mejorar su vida.

La obra resulta atractiva por las herramientas que ofrece al lector para afrontar los retos con mayor autonomía y seguridad. Según la autora, "en la vida no nos enseñan a afrontar los problemas con serenidad, no nos enseñan a escucharnos, no nos enseñan a desarrollar habilidades sociales..." De esta forma, considera que puede ser una buena forma de empezar a descubrirse en esas situaciones y aceptar que la vida está para mirarla de frente, para amarla con todas sus dificultades.

La protagonista es Vanessa, una chica que busca de forma incansable respuestas a su malestar, que pone en valor la lectura, el cambio de hábitos, las relaciones de calidad y las decisiones conscientes, que procura encontrar su misión de vida, afrontando cada uno de los obstáculos que se le presentan. Le caracteriza el valor, la sensibilidad y la entrega en todo lo que se propone.

La autora lo tiene claro: volverá a publicar un libro. Ha disfrutado mucho al introducir temas que considera fundamentales en cualquier etapa de crisis. Lo más importante es que a quien llegue le ayude a transformarse y a construir una mejor vida, a empezar de cero.

Sinopsis Superarse y cambiar la realidad es posible teniendo la guía y las herramientas adecuadas. Descubrir el potencial a través del aprendizaje y la acción para transformarse y vivir desde las creencias potenciadoras.

Comprender las emociones hace libres. Por ello, este libro invita a descubrir situaciones que bloquean e impiden avanzar. Anima a reflexionar sobre ellas para conocerse mejor, tomar decisiones conscientes y romper esos patrones negativos que se repiten y limitan.

Trata temas sufridos, trabajados y superados en primera persona como: adicciones, apego inseguro, soledad, relaciones tóxicas y carencias familiares, entre otros. Los cuales, a día de hoy, con una buena gestión de las emociones, la autora ha llegado a integrar y comprender como una etapa más de la vida, como parte de su evolución, y la de cualquier persona que crece en un ambiente con menos recursos emocionales.

Cada tema va acompañado de consejos que ofrecen afrontar la vida desde otra perspectiva, y de ejercicios para poner en práctica lo aprendido. Si uno se encuentra en cualquiera de las etapas que en este libro descubrirá, esta lectura puede ser una buena forma de conectar y empezar a cambiar el presente, para crear un futuro más estable y alentador.

Su intención es ofrecer herramientas para salir de donde uno sienta que no es su lugar, y dejar ir aquello que hace daño. Si se puede aceptar lo que duele mientras destruye, ¿por qué no aceptar que se merece una vida mejor y empezar a construirla?