Decorán explica cómo elegir el color de pintura adecuado para el interior del hogar

Elegir un color para el salón o el dormitorio puede resultar una tarea desalentadora. El blanco ha sido durante mucho tiempo la opción favorita de muchos consumidores, ya que no supone un gran riesgo y es fácil de combinar con otros tonos Sin embargo, puede resultar aburrido y carente de personalidad, aplanando la decoración en lugar de realzarla.

Según Decorán, una empresa de pintores en Madrid, cada vez más personas quieren arriesgarse con el color y buscan un interior que refleje su personalidad y no se parezca a ningún otro. Esta tendencia hacia la personalización y la originalidad en la decoración de interiores es cada vez más fuerte.

Carta de colores y muestras: ¿qué herramientas utilizar para elegir el color perfecto?

A la hora de elegir el color perfecto para sus paredes, es importante tener en cuenta que la luz del día puede afectar la percepción del color. Por eso, antes de empezar, una buena idea es conseguir algunas muestras de pintura y colocarlas en las paredes para observar los colores a distintas horas del día.

De esta manera, se podrá comprobar cómo se ven los colores con diferentes iluminaciones y elegir el que mejor se adapte a sus gustos y necesidades. Además, también puede utilizar una carta de colores para explorar diferentes opciones y hacer una selección más informada.

¿Cómo elegir el color de pintura adecuado?

A la hora de elegir el color de pintura adecuado, hay varios factores a tener en cuenta:

En primer lugar, es importante considerar la función de la habitación y el estado de ánimo que se quiere crear. Por ejemplo, tonos suaves y relajantes pueden ser ideales para un dormitorio, mientras que colores más brillantes y vibrantes pueden funcionar mejor en una sala de estar o comedor.

También es importante tener en cuenta la iluminación de la habitación y cómo se verá el color en diferentes momentos del día. Para ello, como se ha mencionado puede obtener muestras de pintura y colocarlas en las paredes para observar cómo se ven con diferentes niveles de luz natural y artificial.

Otro factor a tener en cuenta es el estilo general de la decoración de la habitación. Se puede optar por colores que complementen o contrasten con los muebles y accesorios existentes, o bien por tonos neutros que proporcionen un telón de fondo tranquilo y elegante.

El color del año

En 2023, la tendencia es el Viva Magenta, según Pantone. Esta empresa proporciona estándares de color para todo el mundo.

Este color natural viene determinado por la evolución social y económica. Expresa emociones intensas, características del mundo actual.

Hacer una simulación del color online

A la hora de elegir el color perfecto para sus paredes, una herramienta útil puede ser la simulación del color online.

Muchas tiendas de pintura ofrecen simuladores virtuales que permiten visualizar cómo se verá el color en su espacio, lo que puede ayudar a tomar una decisión más informada.

Para utilizar estas herramientas, se sube una foto de la habitación la que se desea pintar o seleccionar una de las imágenes preestablecidas. Luego, se puede elegir diferentes colores de la paleta y ver cómo se verán en las paredes. Algunos simuladores también permiten ajustar la iluminación para obtener una vista más precisa.

Otra opción es utilizar aplicaciones móviles de simulación de color, que permiten utilizar la cámara del teléfono para ver cómo se verá el color en tiempo real en su espacio. Estas aplicaciones también pueden proporcionar recomendaciones de colores basadas en la paleta existente en su habitación.

¿Qué color para cada orientación de la habitación?

La elección también debe tener en cuenta la orientación de las habitaciones, que varía las sensaciones generadas por los colores:

Un bonito azul siempre resultará más frío en una habitación orientada al norte , que nunca recibe luz solar directa, para resaltar el lado luminoso.

, que nunca recibe luz solar directa, para resaltar el lado luminoso. En el este , la luz es constante y suave, y todos los colores se realzan.

, la luz es constante y suave, y todos los colores se realzan. En el oeste , la luz del atardecer realza los colores cálidos, mientras que los fríos aparecen atenuados.

, la luz del atardecer realza los colores cálidos, mientras que los fríos aparecen atenuados. En el sur, donde la luz es más intensa, los tonos claros pueden parecer apagados y los blancos deslumbrantes. Pintura: ¿conviene combinar colores?

Combinar varios colores en una habitación puede cambiar la sensación que transmite.

El ojo utiliza puntos de ruptura para calibrar el espacio, el más común es el rectángulo blanco del techo. "Pintar el techo del mismo color que las paredes difumina los límites entre ambos y crea un conjunto mucho más acogedor". Pero esto no siempre funciona.

En realidad, si la habitación es muy pequeña, lo recomendable es utilizar colores claros y luminosos que ayuden a ampliar visualmente el espacio. Los colores oscuros, por el contrario, pueden hacer que la habitación se sienta más pequeña y cerrada.

Elegir colores que contrasten

Pintar la carpintería, los zócalos y las remates con colores contrastados acentúa la estructura de la habitación, pero sólo se tiene interés si estos elementos tienen una estética particular.

Un tono más claro que el de las paredes dará un aspecto muy clásico, mientras que un tono más oscuro creará una sensación más moderna, contemporánea, casi gráfica.

Por otra parte, pintar todo del mismo color suavizará el efecto de la estructura: puede hacer desaparecer una puerta plana o una columna.

¿Cómo se elige un color para una habitación?

La elección del color para una habitación es una cuestión personal y subjetiva, es importante elegir un color que sea de su agrado por encima de cualquier otra consideración.

Sin embargo, también es importante tener en cuenta la función de la habitación y el ambiente que se quiere crear.

Por ejemplo, si se trata de una habitación de descanso como un dormitorio, se recomienda utilizar colores suaves y relajantes que fomenten la tranquilidad y el sueño reparador.

Por otro lado, si se trata de una habitación de trabajo o estudio, se pueden utilizar colores más estimulantes que fomenten la concentración y la creatividad.

¿Es buena idea pintar una sola pared de color para cambiar visualmente una habitación?

Una habitación puede modelarse al gusto personal, pero el efecto deseado es mucho menos evidente en una habitación amueblada.

La elección del color en una pared debe estar justificada por los elementos colocados frente a ella, como una bonita fila de muebles bajos, un sofá, un espejo, etc. Esta pared atraerá la mirada y debe resaltar los objetos.

Paredes de imitación mármol

Esta técnica puede ser una opción atractiva para aquellos que deseen dar a sus paredes un aspecto sofisticado y elegante sin tener que invertir en el mármol real, que puede ser costoso y difícil de mantener.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la técnica de pintura imitación mármol requiere de habilidad y experiencia para obtener resultados realistas y duraderos.

Se recomienda contratar a un pintor profesional con experiencia en este tipo de técnica para obtener los mejores resultados.