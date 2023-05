Paneles alistonados de madera y sus propiedades acústicas, con la firma Acústica Decorativa

En la decoración de interiores, existe un elemento que hoy en día está ganando más y más popularidad: el panel alistonado de madera, ya que no solo da un toque moderno y atemporal a los espacios, sino que también tiene la facultad de insonorizar el espacio, siendo la opción ideal para los lugares que buscan una armonía entre el diseño y la acústica.

Acústica Decorativa es una de las tiendas en línea líderes en paneles acústicos decorativos. Cuenta con un equipo que trabaja de manera constante para garantizar el mejor resultado acústico y la mejor integración en cada uno de sus proyectos.

¿Cuáles son las ventajas del revestimiento con paneles de madera? Los paneles alistonados de madera son tableros manufacturados fabricados con una sucesión de listones de madera maciza del mismo o distinto tamaño, colocados entre sí. Estos tienen la capacidad de absorción acústica, una utilidad muy popular en proyectos de interior no solo de hogares, también de restaurantes, tiendas, estudios, salas de cine en casa, oficinas, entre otros.

Además, si bien la madera es un aislante acústico debido a sus propiedades fonoabsorbentes, este tipo de paneles cuenta con una técnica especial capaz de conseguir diferentes niveles de absorción acústica. Por otra parte, su versátil diseño permite adaptar los paneles a cualquier entorno y decoración.

Por ello, los paneles alistonados de madera cuentan con increíbles propiedades acústicas que garantizan una absorción acústica eficaz, reduciendo también la reverberación del ruido en el espacio. Asimismo, gracias a las características de la madera, los paneles son ecológicos, reciclables y renovables.

¿Por qué insonorizar una habitación? Contar con una habitación o espacio insonorizado permite una mayor concentración, en especial si se está en una zona donde el ruido del tráfico se cuela fácilmente por las paredes. También contribuye a un mejor descanso, particularmente si se trata de una persona con sueño ligero. Por último, utilizar paneles alistonados de madera le otorga un extra de calidad de vida al espacio, incrementando su valor en el momento de venderla, ya sea una vivienda o un negocio.

Acústica Decorativa está conformada por un equipo multidisciplinar que tiene como objetivo buscar una mejora de las condiciones acústicas del entorno. Para ello, ofrece a sus clientes no solo un amplio catálogo de materiales acústicos a un excelente precio, sino también sus servicios de información, asesoramiento técnico y decorativo, formación y productos de calidad en cuanto a la insonorización, reducción de ruido de un espacio y acondicionamiento, aislamiento y contaminación acústica.