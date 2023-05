Los beneficios de usar la cosmética natural, según la nueva firma UMOA

Como cosmética natural se entienden productos creados a base de principios activos provenientes de plantas, flores y minerales que respetan tanto el medioambiente como la piel de quien los utilice.

Para difundir el consumo responsable en miras a la sostenibilidad y el impacto positivo, la firma UMOA combina la cosmética natural con el compromiso social, creando productos que además de poseer beneficios para la piel, contribuyen en la creación de un mundo más igualitario e inclusivo.

Cosmética con propósito UMOA nace con el objetivo de ofrecer una alternativa de cosmética más sostenible, sin la necesidad de renunciar a la eficacia de los productos ni al disfrute de una experiencia sensorial. Esta marca se especializa en el desarrollo y comercialización de cosmética natural, vegana, honesta y con el respaldo de profesionales que cuentan con más de diez años de experiencia en el sector, estudiando las necesidades de las pieles delicadas y proporcionando soluciones específicas para su cuidado.

UMOA posee un claro compromiso social y ambiental a través del consumo responsable, por lo que busca impulsar un cambio en los hábitos de sus clientes, brindándoles alternativas para cuidar de su piel al mismo tiempo que ofrece una vía de financiación para proyectos de protección de toda forma de diversidad, incluyendo sobre todo aquellas que parecen no responder a los cánones de aceptación de nuestra sociedad o a lo que marcan las tendencias. Por este motivo, se identifica con el lema “Care to Care”, ya que la empresa busca promover el cuidado propio y el de personas en situación de vulnerabilidad de forma simultánea, aportando un 10 % de sus beneficios a iniciativas benéficas, entre las cuales está un programa de protección de las personas con albinismo en África.

Los beneficios de la cosmética natural Mafalda Soto, farmacéutica y co-fundadora de UMOA, cuenta los diversos beneficios de la cosmética natural, tanto para la salud de la piel como del ecosistema.

“Nuestra marca se afana en seleccionar sus ingredientes con base en una alta concentración de principios activos y evitando al máximo ingredientes de relleno. Estos segundos a menudo son escogidos con la simple finalidad de embellecer una fórmula desde un punto de vista sensorial; y frecuentemente aportan químicos innecesarios a la piel, con el riesgo de desencadenar reacciones dermatológicas no deseadas”.

Los productos cosméticos naturales suelen presentar una mejor absorción y ser más respetuosos con la barrera cutánea, y evitan que las personas se expongan a químicos que podrían resultar hasta tóxicos si utilizados de forma continua, o si se acumulasen altas concentraciones sobreponiendo más de un producto con ese mismo ingrediente controvertido.

Por esto la cosmética natural de UMOA resulta apta para todo tipo de pieles, siendo especialmente indicada para las pieles sensibles.

Como subraya la co-fundadora, la firma UMOA se esfuerza por crear productos desde el respeto a la piel, equilibrando la rentabilidad económica de la marca con el cuidado del medioambiente y el bienestar social. Se logra así, sumar una importante cuota de sostenibilidad al cuidado de la piel.

Gracias a su compromiso con el consumo responsable, UMOA sobresale dentro del sector de la cosmética natural por su propuesta de valor única.