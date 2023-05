La academia "Best Seller 3en1" se posiciona como una de las formaciones más avanzadas a nivel internacional en la creación de libros para emprendedores

Esta academia va mucho más allá de conseguir que un libro sea un Best Seller. Esta academia se ha especializado en acompañar a empresarios y emprendedores para que consigan impulsar sus negocios o proyectos: Visibilidad, Autoridad y Mayores Ventas a través de su propio libro Hasta hace muy poco, para cualquier negocio, era imprescindible tener una página web; hoy por hoy ya todo el mundo lo tiene. Y ahora lo que puede marcar la diferencia es tener un libro profesional propio.

La Academia "Best Seller 3en1" está basada en el método ELPL, el cual se compone de 4 pasos: estrategia, construcción, publicación y lanzamiento. Este método ha sido diseñado para ayudar a cualquier emprendedor o dueño de un negocio, a construir un libro exitoso que les permita generar ingresos pasivos y atraer nuevos clientes.

En la fase 1, se crea la estrategia, lo que implica alinear el libro con el proyecto o negocio para que ambos crezcan juntos. En la fase 2, se aborda la construcción del libro en todos los formatos posibles (libro físico, ebook, pdf y audiolibro) para generar la máxima visibilidad y autoridad. En la fase 3, se busca el retorno de la inversión y se crean las piezas necesarias para pasar al paso 4, que es convertir el libro en evergreen y conseguir que se venda de forma automática y recurrente.

La formación es muy completa y tiene como objetivo adquirir los conocimientos necesarios para crear y lanzar el libro con éxito. Además, se aprende a simplificar todo el proceso gracias a las tecnologías de vanguardia, como la inteligencia artificial. La academia "Best Seller 3en1" ofrece acompañamiento y soporte durante todo el proceso para que el autor consiga que su libro genere ingresos pasivos y capte nuevos clientes.

La academia "Best Seller 3en1" ha aparecido en numerosos programas de radio y televisión, así como en eventos de marketing. Todos los clientes de la academia consiguen resultados, no solo recuperando su inversión, sino también generando una fuente de ingresos mensual de forma constante.

El programa está diseñado para ayudar a profesionales y emprendedores a impulsar su negocio o marca personal, sin necesidad de tener habilidades de escritura especializadas.

Sin embargo, no es adecuado para aquellos que se dedican exclusivamente a la escritura de ficción o que no tienen un proyecto detrás a corto, medio o largo plazo. El enfoque principal del programa es ayudar a aquellos que desean utilizar su libro como una herramienta de marketing y promoción para su negocio o marca.

En resumen, la academia "Best Seller 3en1" es una de las formaciones más avanzadas a nivel internacional que se centra en acompañar a empresarios y emprendedores para que sus libros se conviertan en la "punta de lanza" para impulsar sus negocios o proyectos, generando visibilidad, autoridad y mayores ventas.

Para conocer más sobre cómo funciona y los beneficios que puede aportar, acceder a: https://materializatusueno.com/accede-ahora