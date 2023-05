La Dolce Vita se cuela en la Blissim de mayo

Ya a la venta en www.blissim.es, está compuesta por cinco productos para preparar la piel y el cabello para la llegada del verano Blissim, la marca francesa líder de e-commerce de belleza, se inspira en la Dolce Vita en su caja de mayo con una selección de 5 productos enfocados a la hidratación y la luminosidad. que preparan la piel y el cabello para los primeros rayos de sol. Con un diseño que recuerda a la cerámica toscana creado por la firma amalfitana de decoración Popolo, la Blissim de mayo hará resaltar la belleza natural y confianza de sus suscriptoras

¿Qué hay en su interior?

Dentro se podrá encontrar, el famoso aceite de Nuxe Huile Prodigieuse Or, que nutre, suaviza, unifica e hidrata rostro, cuerpo y cabello, con su característico aroma; el exfoliante corporal "Ritual de Sakura" de Rituals, para eliminar las células muertas y preparar la piel para el verano con su fórmula con un 91% de ingredientes naturales; el acondicionador de Morning Street para todo tipo de cabellos en formato viaje para los planes de este verano; la Crème Universelle de La Canopée, perfecta para hidratar todo tipo de pieles; y, finalmente, la paleta de sombras de Chella en tonos tierra con una fórmula de larga duración.

Disponible en www.blissim.es desde 16,90€ con envío incluido (valorada en 59€).

Acerca de Blissim en Francia

Creada en 2011 por Quentin Reygrobellet, CEO, y Martin Balas, COO, Blissim es el líder en suscripciones y el 5º minorista de belleza en Francia. Actualmente Blissim es un ecosistema dedicado a todo tipo de cosmética y cuidado personal (e-shop, suscripciones, corners, estudio de marcas, etc.) gracias a su comunidad y a su papel de prescriptora de belleza.

Blissim cuenta con más de 300 marcas en Francia, desde los gigantes del sector hasta las nuevas marcas emergentes con el sello "Green" y "Made in Francia".

Es precursor de un nuevo modelo de consumo de belleza, líder en servicios de suscripción de cajas de belleza en Francia con una oferta personalizada gracias a los datos y una e-shop de rápido crecimiento.

La empresa francesa, que cuenta con 70 empleados, tiene un total de 2 millones de visitas al mes en su tienda virtual, 1,2 millones de clientes y una sólida comunidad de más de 200.000 suscriptores mensuales en Francia y 421.000 suscriptores en su cuenta de Instagram. El perfil de cliente de Blissim es una mujer de 25 a 35 años (80% en las regiones francesas - 20% en Ile de France).