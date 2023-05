La eficiencia operativa en un contexto multicloud, por Digitalbiz Magazine

Multicloud se refiere la utilización integrada, en una misma arquitectura TI, de servicios de más de un servidor de nube.

Debido a la transformación digital que se ha vivido en los últimos tiempos, estas soluciones se han convertido en una herramienta eficaz para impulsar la optimización de procesos, promoviendo el escalamiento y la competitividad de las empresas.

Conscientes de esta realidad, en NTT DATA, se han capacitado en la gestión de infraestructura, con el objetivo de actualizar la gestión de un mundo multicloud. Esto ha dado lugar a la creación de Meikai, una solución fácil de usar que ayuda a tener una mayor eficiencia operativa en estos contextos. Digitalbiz Magazine realizó una entrevista a Juan Carlos Ferrer, director ejecutivo de la compañía, quien habló un poco sobre este sistema.

Juan Carlos Ferre habló sobre cómo trabaja este sistema Meika presenta un panel único en el que es posible visualizar toda la información sobre los recursos cloud que están bajo la gestión de una organización. Recopila los datos de proveedores como AWS, Oracle, GCP, Azure, VMware y, dentro de poco, IBM. Además de información de los sistemas de ticketing, de monitorización y de control de costes. Después, aplica IA para correlacionar los miles de inputs de información y presenta de forma consolidada todo lo que está ocurriendo con la plataforma en la nube.

Una de sus características más importantes es que funciona en modalidad SaaS. El sistema no es invasivo, debido a que no es necesario desplegar nada en la plataforma cloud, sino únicamente establecer una comunicación con cada plataforma que sea incluida bajo su supervisión.

Algunos beneficios del uso de Meika En la entrevista con Digitalbiz Magazine, Juan mencionó que entre los beneficios que ofrece Meika a las empresas resalta la eficiencia operativa. Hecho comprobado por NNT DATA, donde se consiguió mejorar la eficiencia en un porcentaje cercano al 25 %. Pero, adicionalmente, aportan información valiosa que permite ahorrar en costes, directa o indirectamente. De forma directa, muestra el consumo de cada elemento y emite alertas al producirse un desvío atípico dentro de los niveles de comportamiento estándar.

Por otro lado, incorpora un módulo de Compliance que permite analizar la correlación entre distintos elementos e identificar diferentes tipos de configuraciones. Ejemplo de ello son las configuraciones críticas, como los certificados próximos a caducar y que deben renovarse. También las erróneas, como los volúmenes de almacenamiento no asignados a ningún elemento.

Todas las características de Meika permiten a las empresas mantener bajo control el plano de estabilidad económica en un contexto multicloud. Pero su mayor logro está en conseguir que la operación, la administración y la toma de decisiones sean lo más eficientes posible. Este sistema puede ser adquirido el marketplace de AWS.