Limpiezas Termy explica cómo mejorar la calidad de la limpieza corporativa en pocos pasos

Para llevar a cabo una limpieza corporativa eficiente, es esencial contar con una lista de verificación exhaustiva y adaptada a las necesidades de cada espacio Además, es crucial prestar una atención meticulosa a los detalles para asegurar un alto nivel de calidad en el resultado final.

Mantener un entorno limpio y ordenado es fundamental para cualquier empresa. Esto incluye desde la limpieza de los aseos hasta la de las zonas comunes, ya que todos ellos contribuyen a crear una imagen positiva de la empresa y a garantizar la satisfacción de los visitantes, clientes y empleados.

Pero, ¿cómo elegir a la mejor empresa de limpieza? y, lo más importante, ¿por dónde empezar?

Según Limpiezas Termy, empresas de limpieza en Madrid, la planificación es fundamental para cumplir con todas las exigencias de la limpieza corporativa. De hecho, es la clave para que todo funcione correctamente.

En este artículo se muestra paso a paso cómo lograr una rutina eficiente en la limpieza corporativa, ideal para aquellos que ya subcontratan o que nunca han subcontratado estos servicios:

1-Perfil de la empresa

Desde el principio es importante tener un perfil de su empresa frente a las necesidades y retos de la limpieza, hay que considerar dedicar el tiempo necesario para plantear tantas variables como se pueda, tales como:

Segmento del negocio

Cultura y valores de la empresa

Exigencias de la administración en relación con la limpieza

Exigencias legales y de seguridad laboral. Por otro lado, también hay que identificar el flujo de personas en el entorno, los horarios de trabajo y los descansos, el volumen de mobiliario, las zonas comunes (internas y externas) y la frecuencia con la que se celebran eventos en el lugar.

2- Establecer los principales tipos de limpieza

En la limpieza de oficinas se pueden considerar al menos tres tipos de actuación, cada uno con su objetivo:

- Limpieza corporativa general

Este tipo de limpieza tiene como objetivo una limpieza profunda en las áreas de circulación de la empresa, tales como:

Recepciones y mostradores

Pasillos y salas

Ascensores y escaleras

Garajes y aparcamientos

Aseos, vestuarios y otras áreas existentes. - Limpieza de conservación

Se trata de mantener la limpieza y el buen aspecto en todo momento.

Retirada de basura

Limpieza de muebles y superficies

Zonas de descanso

Jardín y áreas externas. La limpieza de mantenimiento y conservación de cada entorno será la tarjeta de presentación de su empresa, es la que está más expuesta y, por tanto, debe estar impecable.

- Limpieza de mantenimiento

La limpieza de mantenimiento es un servicio de limpieza que se realiza de forma regular para mantener la limpieza y el orden de una instalación.

Este tipo de limpieza se realiza en un horario regular, como diaria, semanal o mensual, y se enfoca en tareas de limpieza básicas, como el barrido, la limpieza de superficies y la eliminación de residuos.

El objetivo de la limpieza de mantenimiento es mantener el espacio limpio y ordenado para garantizar la seguridad, la salud y el bienestar de las personas que utilizan la instalación.

3- Establecer un calendario de limpieza según las necesidades

En primer lugar, hay que entender que cada ambiente tiene un uso y una necesidad específica, por lo que el tratamiento y la frecuencia pueden ser diferentes para cada uno.

Por lo tanto, está claro que la limpieza de oficinas necesita ser personalizada para satisfacer las demandas de sus necesidades.

Es importante considerar que no todas las áreas requieren una limpieza diaria. Por lo tanto, es fundamental establecer una rutina de limpieza y mantenimiento que especifique los lugares, horarios y periodicidad de los trabajos a realizar.

De esta manera, se puede garantizar una limpieza adecuada y eficiente sin desperdiciar recursos en áreas que no lo necesitan.

4- Establecer un horario

Para determinar una rutina de limpieza es necesario tener en cuenta variables como la disminución de los tiempos del personal para no perturbar la circulación y el trabajo.

La ventaja de un calendario es tener un análisis más claro de que los servicios de limpieza previstos y que respondan a las necesidades de limpieza.

5- Disponer de buenos productos de limpieza y equipos

Es esencial contar con productos de limpieza y equipos de alta calidad para garantizar una limpieza eficiente y segura. Es importante seleccionar los productos adecuados para cada tipo de superficie, evitando el uso de productos abrasivos que puedan dañar las estructuras y el mobiliario.

Además, es necesario utilizar equipos de limpieza adecuados para cada tarea, como aspiradoras, fregonas y paños de limpieza de calidad para garantizar los mejores resultados.

Además de la limpieza de mantenimiento, las oficinas pueden requerir servicios adicionales como limpieza profunda de alfombras, pulido de pisos, limpieza de ventanas y persianas, desinfección de áreas específicas, etc.

También es importante considerar la seguridad durante la limpieza, especialmente si se utilizan productos químicos o maquinaria pesada. Es fundamental que los trabajadores estén capacitados y equipados adecuadamente para realizar su trabajo de manera segura.

En general, la limpieza de oficinas es un aspecto importante de la gestión empresarial ya que contribuye a crear un ambiente de trabajo saludable, seguro y productivo para los empleados y visitantes.