The Reason Behind da algunos de los mejores tips para una buena rutina skin care

La mayor parte de los productos cosméticos para la rutina de skin care están formulados con parabenos y sustancias químicas que, usadas a largo plazo, pueden ser perjudiciales para la salud, llegando a generar enfermedades graves.

Por eso, las alternativas orgánicas siempre serán una excelente decisión, puesto que protegen la salud y también al medioambiente.

En la actualidad, hay muchas opciones 100 % naturales, ya que se trata de una industria en constante crecimiento, The Reason Behind hizo una selección de tips para el cuidado del rostro con alternativas orgánicas.

The Reason Behind seleccionó los dos productos imprescindibles en la rutina de skin care Lo primero es cuidarse del sol, esta es la base de toda rutina de skin care. Es muy importante el uso de protectores solares que también sean libres de parabenos. El protector solar debe usarse diariamente, sin importar el tipo de clima. Además, incluso si se utiliza maquillaje a diario, es necesario el uso de protector solar, este retarda el envejecimiento prematuro, evita las quemaduras por rayos UV, mantiene el tono natural del rostro y previene el cáncer de piel.

Por otra parte, es necesario incluir productos hidratantes, en este caso lo más importante es que este se adapte a las necesidades de la piel del rostro. Si la piel tiende a ser grasa, es preferible evitar los productos hidratantes porque pueden generar más grasa y un aspecto desagradable en la piel, incluso pueden sellar los poros y ocasionar puntos negros e incluso acné. En caso contrario, si se trata de una piel seca, los productos hidratantes deben, necesariamente, formar parte de la rutina de skin care.

Cómo reconocer los productos orgánicos para la rutina de skin care En el mercado, hay marcas especializadas en productos naturales, estas siempre van a estar identificadas con etiquetas visibles que especifiquen que no contienen químicos. Normalmente, pueden llamarse productos veganos, orgánicos, naturales o libres de parabenos. Lo importante al elegir productos naturales para la rutina de skin care es que no contengan ningún químico que pueda afectar a la salud.

Los conservantes son los ingredientes más comunes en los cosméticos, ya que las grandes industrias se encargan de producir en masa para tener mayores ganancias y más rentabilidad. Esto también es una diferencia importante con respecto a la industria de cosméticos naturales. Los productos orgánicos suelen ser más costosos, porque la producción es menor, puesto que se enfocan en la calidad, no en la cantidad. Además de que la producción masiva, por encima de la demanda, también es perjudicial para el medioambiente y aleja a los países de la sostenibilidad.

Lo importante es que, actualmente, todos los cosméticos tienen su equivalente orgánico que supone muchas ventajas personales y medioambientales. Precisamente, esa es la apuesta de The Reason Behind para promover pequeños cambios diarios que marquen la diferencia a largo plazo y obtener, así, un mundo más sostenible.