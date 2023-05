¿Cuál es el arma secreta contra el wifi lento?

Especialmente para aquellas personas que trabajan o estudian desde casa, hoy en día, contar con una conexión a internet de alta calidad en el hogar se ha convertido en una necesidad.

El acceso a internet es esencial para realizar tareas diarias como enviar correos electrónicos, participar en videoconferencias, acceder a documentos en línea, entre otras actividades. Aunque el uso del wifi es común, muchos usuarios experimentan problemas en cuanto a la velocidad y cobertura de la señal. Estos problemas pueden deberse, entre otros, a obstáculos físicos que afectan la señal emitida por el router, lo que disminuye la calidad y velocidad de la conexión. Actelser se presenta como una empresa que ofrece una alternativa de conectividad basada en la fibra óptica plástica, pero, ¿qué es exactamente la fibra óptica plástica y cómo se relaciona con el wifi?

Cómo mejorar la velocidad de internet: fibra óptica plástica como complemento del wifi La fibra óptica plástica es una fibra similar a la ya conocida de vidrio, pero esta otra apuesta por el plástico. En concreto, se emplea polimetilmetacrilato envuelto en polímeros fluoruros. A diferencia de la fibra de vidrio, que es más frágil, menos maleable y se utiliza para conexiones de larga distancia, la fibra óptica plástica es más resistente y puede alcanzar radios de curvatura más exigentes más fácilmente y sin dañarse, lo que facilita su instalación en el hogar. Además, el diámetro de esta fibra es de 2,2 milímetros, cosa que permite la instalación tanto por conductos eléctricos del hogar como por el exterior de ellos de forma disimulada y apenas vista.

Una de las ventajas más destacadas de la fibra óptica plástica que ofrece Actelser es su capacidad para generar una conexión de alta velocidad, con calidad, sin interferencias y sin pérdidas. Esto se debe a que utiliza pulsos de luz para transmitir datos a través del cable, en lugar de hacerlo con ondas electromagnéticas como ocurre con el wifi. De esta manera, se logra una transmisión más rápida y sin interferencias, lo que se traduce en una experiencia de usuario más satisfactoria.

El wifi puede verse afectado por diferentes factores Por otro lado, el wifi es una tecnología de conexión inalámbrica que utiliza ondas electromagnéticas para la transmisión de datos. Aunque es una opción muy popular, el wifi puede verse afectado por diferentes factores que limitan su velocidad y alcance. Por ejemplo, la señal puede verse reducida por obstáculos físicos como paredes, muebles, y la distancia existente entre el router y el dispositivo receptor.

Entonces, ¿cómo se relacionan la fibra óptica plástica y el wifi? En realidad son tecnologías complementarias. La fibra óptica plástica es ideal para conectar o hacer llegar el ancho de banda del router a aquel punto del hogar donde no existe cobertura wifi para posteriormente colocar un punto de acceso wifi que se alimentará directamente con toda la señal contratada y que convertirá en wifi para que se puedan conectar todos nuestros equipos inalámbricos que anteriormente no tenían cobertura. En este sentido, la fibra óptica plástica sería utilizada para conectar con el router, mientras que el wifi se encarga de convertir en señal el ancho de banda que llega a través de fibra óptica plástica para que los diferentes dispositivos inalámbricos internos del hogar puedan acceder a internet.

Un par de ejemplos claros sobre la utilidad de la fibra óptica plástica se encuentran en las instalaciones de placas solares y cargadores eléctricos, los cuales necesitan conexión a internet para la gestión de los datos generados por ellos. La conexión a internet de estos equipos se suele realizar, normalmente, vía wifi o por conexión física a través de cable de datos. Estos equipos suelen estar ubicados lejos del router de la vivienda, donde el wifi no alcanza a mantener una conexión estable y mantenida y llegar por ethernet suele ser difícil tanto por el grosor del cable como por no disponer de conductos de comunicaciones adecuados.