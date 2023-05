La importancia de implementar estrategias de inbound marketing en una empresa, según Somos Peces Voladores

La llegada de nuevas tecnologías digitales ha transformado los hábitos de consumo en los distintos formatos y plataformas, lo que ha generado la necesidad de crear contenidos innovadores para promocionar servicios y productos y mejorar la experiencia de compra de los usuarios.

La aparición de metodologías de atracción como el inbound marketing modificaron el concepto de la relación comercial tradicional para acercar al consumidor hacia la empresa de una manera no intrusiva, con el objetivo de que se le fidelice con la marca.

En este sentido, la agencia creativa Somos Peces Voladores diseña estrategias eficientes de contenido para captar usuarios potenciales y luego fidelizarlos.

Claves para implementar el inbound marketing en una empresa El inbound marketing es la metodología que integra técnicas de mercadeo y publicidad no invasivas con la finalidad de atraer a un lead o cliente potencial, que previamente expresó interés en los productos o servicios ofrecidos, y acompañarlo durante todo el proceso de compra.

Estas estrategias funcionan como grandes aliadas de crecimiento para las pymes, ya que permiten contactar a los potenciales clientes (buyer persona) de formas no convencionales y otorgarles un valor añadido, incluso después de realizar una venta. Los servicios de posventa y newsletters especiales son ideales porque posibilitan crear un vínculo más estrecho con la audiencia.

Otra clave para la ejecución de la mercadotecnia interna es que no requiere de grandes inversiones porque escribir artículos, crear vídeos o infografías son tareas que, más allá de dispensar tiempo, no necesitan mucho presupuesto.

A diferencia del marketing tradicional, que persigue a la persona hasta convertirla en cliente, en este sistema es el usuario quien se interesa y busca a la compañía gracias a la publicación de contenidos que aportan valores diferenciales y métodos bidireccionales. El contenido se caracteriza por ser duradero y estar en constante circulación en la web.

La metodología aplicada por la agencia creativa Somos Peces Voladores diseña y pone en marcha una gestión eficiente de los leads mediante la automatización de diferentes tareas de marketing digital, con el objetivo central de incrementar el porcentaje de visitantes del sitio web (ratio de conversión) y gestionar con ellos una relación a largo plazo.

Herramientas para la captación de clientes La agencia de marketing cuenta con múltiples herramientas de automatización y su equipo profesional acredita experiencia en diversos sectores como salud, medios de comunicación, moda, diseño de interiores, hostelería y turismo, tecnología e influencers, entre otros.

Su metodología involucra a la estrategia inbound que define a la buyer persona y su proceso de compra a través del ciclo AIDA: Atención, Intención, Deseo, Acción, más fidelización. Aquí resultan eficientes la creación de landing pages o publicaciones de un caso de éxito.

Somos Peces Voladores mediante los contenidos de calidad, el blog, el SEO y las redes sociales genera un incremento del tráfico hacia la web y busca captar a leads cualificados.

Asimismo, la agencia ofrece herramientas para luego interactuar de forma automática con los clientes potenciales y fidelizarlos con la marca.

Finalmente, la inserción de contenidos de valor y la personalización de la oferta comercial contribuye a incrementar las ventas.