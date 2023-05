La familia Spaccanapoli crece y abre un nuevo local en la calle Balmes 159

La cocina napolitana se caracteriza por tener una rica historia, así como por el uso de productos del Mediterráneo y de la influencia de varias culturas. En general, las pizzas y las pastas son los platos principales de esta tradición, aunque no se deben olvidar los platos con pescados, carnes o dulces.

A la hora de probar este tipo de preparaciones en Barcelona, una de las mejores opciones es el restaurante napolitano Spaccanapoli, que, recientemente, ha abierto un segundo local en esta ciudad, el cual está ubicado en el Distrito del Ensanche, en la calle Balmes 159.

Cocina con esencia napolitana en los restaurantes Spaccanapoli Después de 5 años de la apertura del primer local de estos restaurantes en la zona del Arco del Triunfo, ha abierto sus puertas el segundo establecimiento de Spaccanapoli. El responsable de este nuevo local es Giuseppe. En este espacio se ofrece el mismo menú que en el primero y, además, se respeta el estilo de ambientación que remite a Nápoles.

Esta línea de restaurantes ha sido creada por Daniele Armante, que con anteriormente había integrado el equipo de distintos locales gastronómicos tanto en Barcelona como en Nápoles. Al ver que no había establecimientos que respetaran la verdadera esencia de la cocina napolitana, Daniele decidió abrir su propio restaurante.

Actualmente, todo el personal, los ingredientes y las recetas con las que trabajan estos locales son provenientes de Nápoles. Los dos restaurantes abren de lunes a domingo en horario corrido de 13 a 23:45 horas y ofrecen servicio de take away para poder llevar sus platos a casa o al trabajo. Además, desde la página web de Spaccanapoli es posible reservar mesa.

Pizzas, pastas y más Estos restaurantes napolitanos cuentan con una extensa carta en la que es posible encontrar distintas preparaciones. Para comenzar, Spaccanapoli ofrece una selección de antipasti en la que destacan platos como la vellutata di carciofi, que es una crema de alcachofas con erizo de mar, así como la burrata con prosciutto crudo.

Como no podía ser de otra manera, Spaccanapoli cuenta con una amplia variedad de 16 tipos de pizzas. Por ejemplo la Della Casa lleva berenjenas, además de salsa, mozzarella y los demás ingredientes típicos de la pizza. A su vez, la Maradona se prepara con butifarra, aceitunas negras y rúcula.

Por otra parte, en estos locales también se preparan 10 platos distintos de pastas, incluyendo espaguetis, gnocchis y rigatonis, entre otras opciones. Por último, Spaccanapoli ofrece distintas preparaciones con carnes o pescados y postres que, en todos los casos, siguen recetas napolitanas.

El nuevo restaurante napolitano Spaccanapoli ubicado en Balmes 159 es una excelente alternativa para quienes buscan conocer y probar la verdadera gastronomía de esta ciudad del sur de Italia.