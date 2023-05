La Casa Agency detecta un aumento del 110% en las estafas inmobiliarias durante el último año

4 de cada 10 inquilinos asegura haber recibido a lo largo de su vida algún intento de estafa relacionada con el alquiler inmobiliario. Especialmente a través de Internet. Durante el invierno estos delitos se concentran en las grandes ciudades y durante los meses de verano se trasladan a la costa y aumentan hasta un 300% Según datos de la red de inmobiliarias La Casa Agency (www.lacasa.net) 4 de cada 10 inquilinos ha sufrido algún tipo de estafa a la hora de alquilar una vivienda. Estos casos se agravan un 70% más cuando las gestiones se realizan de manera online.

Las agencias inmobiliarias son empresas especializadas en la intermediación de la compraventa, alquiler o gestión de propiedades inmobiliarias. Estas empresas tienen como objetivo facilitar el proceso de búsqueda y contratación de un inmueble a los clientes, a través de sus servicios de asesoramiento, gestión y comercialización de propiedades.

Sin embargo, en la actualidad, las ciberestafas en el ámbito inmobiliario son cada vez más comunes. Según los datos de La Casa Agency en el último año han aumentado un 110%, especialmente en el canal online.

Durante los meses de invierno las estafas se concentran en las grandes ciudades lideradas por Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia. Los meses de verano a partir de junio y hasta septiembre las estafas crecen hasta un 300% en la costa.

Estas estafas pueden ser llevadas a cabo por delincuentes que se hacen pasar por agencias inmobiliarias legítimas, con el objetivo de engañar a los inquilinos y hacerles pagar por un alquiler que no existe. Para evitar caer en estas estafas, desde La Casa Agency revelan 5 consejos básicos que aplicar cuando se trata de realizar un trámite.

1.- Investigar sobre la agencia inmobiliaria

Antes de contratar los servicios de una agencia inmobiliaria, es importante investigar sobre su reputación y credibilidad. Para ello, se puede recurrir a fuentes de información como la página web de la agencia, las redes sociales, las opiniones de otros usuarios en Internet, entre otras. Además, es importante asegurarse de que la agencia cuenta con las licencias y permisos necesarios para llevar a cabo su actividad.

2.- No realizar pagos por adelantado

Uno de los principales indicadores de una ciberestafa es la solicitud de pagos por adelantado. En el caso del alquiler de una vivienda, la agencia inmobiliaria no debería solicitar el pago del alquiler o la fianza antes de haber firmado el contrato de arrendamiento. En caso de que la agencia solicite un pago por adelantado, es importante desconfiar y verificar su autenticidad antes de realizar cualquier tipo de transacción.

3.- Verificar la existencia de la propiedad

Otro de los aspectos a tener en cuenta para protegerse de las ciberestafas es verificar la existencia de la propiedad. Para ello, es importante comprobar que la dirección de la propiedad coincida con la información proporcionada por la agencia inmobiliaria, y que se pueda visitar la vivienda antes de realizar cualquier pago.

4.- Desconfiar de ofertas demasiado atractivas

Las ciberestafas del alquiler suelen ofrecer ofertas muy atractivas y por debajo del precio del mercado. Si bien es posible que existan ofertas de este tipo, es importante desconfiar de aquellas que parezcan demasiado buenas para ser verdad. En estos casos, es importante investigar y verificar la autenticidad de la agencia y de la propiedad antes de realizar cualquier tipo de transacción.

5.- Utilizar plataformas de pago seguras

Además los expertos de La Casa Agency explican que es importante utilizar plataformas de pago seguras en caso de realizar cualquier tipo de transacción a distancia. Las plataformas de pago seguro, como PayPal o Stripe, ofrecen una mayor protección al usuario, ya que en caso de fraude o estafa, es posible recuperar el dinero. Además, es importante no realizar transacciones en efectivo, ya que en caso de estafa, es muy difícil recuperar el dinero.

Para protegerse de las ciberestafas del alquiler es importante investigar y verificar la autenticidad de la agencia inmobiliaria y de la propiedad, no realizar pagos por adelantado. También se debe desconfiar de las grandes ofertas fuera de mercado.

Por este motivo desde La Casa Agency advierten de que siempre es recomendable acudir a una inmobiliaria de referencia, reconocida y de la que se tenga suficiente información contrastada.