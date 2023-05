¿Dónde encontrar un despacho especializado en la compraventa y traspasos restaurantes? HostelerosBCN

Hoy en día, después de las restricciones de movilidad y aforo por la pandemia, las personas están deseando salir a la calle y disfrutar del buen tiempo.

Uno de los sectores que está en auge, actualmente, es el de la hostelería.

Según Statista, en el año 2021, las ventas en el sector de la restauración en España superaron los 28.900 millones de euros. Por otro lado, la consultora especializada en restauración Ameba Research publicó que las ventas de restaurantes, bares y cafeterías en España crecieron un 20 % el año pasado respecto a 2021, hasta llegar a superar los 33.300 millones de euros de facturación.

Con estos datos, es de esperar que muchos emprendedores piensen en las oportunidades que ofrece el negocio de la restauración y se planteen abrir un restaurante. Sin embargo, para llevar a cabo traspasos restaurantes o venta restaurante, hay que acudir a expertos en el tema que sepan asesorar adecuadamente al respecto.

En este contexto, HostelerosBCN es un despacho especializado en la compraventa y traspasos de restaurantes de cierta categoría en Barcelona y Cataluña en general. La empresa asegura que lo primero son sus clientes y que trabajan con la máxima honestidad. Antes de iniciar un nuevo proyecto, su equipo de expertos indica los pros y los contras y se compromete para garantizar buenos resultados. Sus especialistas gestionan todos los trámites necesarios para garantizar un nuevo caso de éxito.

Asesoría integral en compraventa de restaurantes en Barcelona de la mano de HostelerosBCN HostelerosBCN es una consultoría y asesoría de negocios, especializada en el sector hostelero de Barcelona. Su experiencia nace en el asesoramiento y gestión integral de las pymes desde 2007, con un alto grado de conocimientos y experiencia en traspasos de restaurantes, teniendo trato permanente con potenciales compradores.

Los servicios que se ofrecen desde HostelerosBCN son, por un lado, la compra de restaurantes. Tanto para emprender un local como jefe o ampliar la cartera de locales, HostelerosBCN cuenta con un amplio stock de restaurantes en venta. Entre ellos, destaca una brasería en la C/ Travessera de Gràcia, de Barcelona, con dos salones muy amplios y capacidad para 60 comensales. Por otro lado, hay un restaurante en C/ Aragó, de 20 mesas, tres baños y cuatro mesas exteriores. Además, HostelerosBCN dispone de la venta de un restaurante ubicado en C/ Balmes, con 20 mesas, zona chill out y cinco mesas de exterior.

Como grandes conocedores del sector hostelero de Barcelona, pueden agilizar el proceso, al ser perfectamente conocedores de todos los trámites necesarios para efectuar la compra del restaurante con todas las garantías jurídicas en el proceso de compra. También ofrecen un servicio de financiación para restauradores. Al ser interlocutores bancarios, brindan buenas condiciones.

Servicio de tasación de restaurantes gratuito Asimismo, HostelerosBCN busca potenciales compradores para los dueños que quieren vender su restaurante. La empresa se encarga de conectar compradores con vendedores y brinda un servicio con toda la profesionalidad. Por eso, cuentan con un servicio gratuito de tasación online de restaurantes; mediante el cual, determinando la zona, metros cuadrados, ingresos anuales y otras características técnicas, pueden indicar el precio de venta aproximado. Una vez recibida esta valoración gratuita, la firma se pone en contacto con el dueño del local para plantear la operación.

Los interesados en acudir a este tipo de servicios pueden acceder a la web de HostelerosBCN para contactar con su equipo de expertos.