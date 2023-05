Cosmética transformer de laCabine; multi-active, las primeras ampollas en sérum del mercado

Vienen para quedarse y marcar todo un hito cosmético: las novísimas ampollas en sérum de la línea multi-active de laCabine son súper-mega-hiper-ultra-concentradas: toda la potencia y altísima concentracion de las ampollas efecto flash laCabine en formato cuentagotas. De alta tecnología, con ingredientes inéditos como el polvo de alga de nieve, una penetrabilidad increíble y, además, aptas para todos los bolsillos (24,95 €) ¡Nadie se las debe perder!

Todo empezó hace unos meses: 1.000 encuestadas lanzaron sin saberlo un reto a laCabine: el 72 % de ellas indicó que su sueño sería disponer de las fórmulas ultra-concentradas de sus ampollas pero en un packaging con pipeta dosificadora. Dicho y hecho: laCabine ha logrado el más difícil todavía, llevando la inigualable concentración de sus míticas monodosis al formato sérum dando forma a su nueva y avanzada familia Multi-Active: 8 increíbles elixires capaces de dar respuesta a los "invasores indeseados" más frecuentes a partir de los 30: manchas, falta de jugosidad, flacidez, descolgamiento, mirada cansada y 'caída', línea de expresión, arrugas y piel apagada.

“Las ampollas han sido, hasta ahora y por encima del sérum, las fórmulas cosméticas con mayor concentración de y penetrabilidad” -explican desde la compañía-. Sus fórmulas están tan cargadas de activos que es muy complejo ‘guardarlas’ en envases que no sean al vacío y de un solo uso por el riesgo de oxidación. Sin embargo, después de muchos testing en respuesta al reto lanzado por nuestras consumidoras, hemos demostrado que sí se puede transferir toda la potencia encerrada en nuestras ampollas a un envase con dosificador, pues a un alto número les resulta más cómodo para su día a día”.

El resultado es la réplica de su mítica línea de ampollas multi-active en formato sérum: más sostenible y fácil de usar. Las nuevas y avanzadas fórmulas multiactive de laCabine está compuesta por 8 sérums multiactivos con la más avanzada tecnología y diseñados en formato ready-to-go para vencer la pereza y facilitar la rutina skincare por su fácil aplicación y rapidísima absorción. Diseñados para tratar de forma altamente eficaz los primeros signos de la edad, cada elixir se centra en uno de los 8 más mencionados en las encuestas a partir de la treintena con el plus, si a una persona le preocupa más de uno, que pueden usarse de dos en dos y de tres en tres, en clave multi-layering.

Sérum Pure Retinol Renueva, mejora la textura o el tono y la apariencia de las arrugas. Formulada con retinol puro encapsulado, Extracto de mora negra y L-Carnosina para incrementar la firmeza, asegura un efecto antioxidante y la protección del colágeno. El resultado es una piel más afinada. PVP: 24,95 €

Sérum VIT-C Con una alta concentración de Vitamina C ilumina e hidrata de forma notoria, difuminando las líneas que se marcan en pieles apagadas. Además, ayuda a proteger de los efectos nocivos de las radiaciones UV y gracias a los proteoglicanos y glicopolímeros (dos ingredientes de probada eficacia) desde la primera aplicación, aporta una suavidad evidente a la piel. PVP: 24,95 €

Sérum 5X Pure Hyaluronic Altamente concentrado, con 5 tipos de ácidos hialurónicos para rellenar arrugas e hidratar la dermis desde el interior. Mediante la sinergia de sus 5 hialurónicos consigue una hidratación y un repulpamiento de alta gama que se evidencian en un rostro jugoso, rejuvenecido y aterciopelado. PVP: 24,95 €

Sérum Botulinium Effect Innovadora tecnología inspirada en las inyecciones que frenan la implantación de arrugas. Gracias a la fórmula única con péptidos antiarrugas, activos fito-tensores y ácido hialurónico, bastan de 2 a 5 gotas para difuminar, de forma evidente, las líneas expresión y arrugas. Un increíble efecto tensor que se percibe en tan solo 30 minutos. PVP: 24,95 €

Sérum Collagen Boost Colágeno puro, tetrapéptidos reafirmantes y el escudo antipolución de laCabine. Solo son necesarios tres ingredientes para convertir a este sérum en un as para activar producción natural de colágeno. Mediante su uso diario, se logra aumentar la firmeza según demuestran estudios y test clínicos. PVP: 24,95 €

Sérum Anti-aging Eeviving Elixir Fórmula única con polvo de alga de nieve, flor de margarita, probióticos, swertiamarin, algas rojas marinas y carnosina. Este sérum de eficacia probada lucha de forma contundente contra el conjunto de signos de la edad más complicados de tratar: manchas, falta de luminosidad y arrugas profundas acompañadas por flacidez. Además, tiene un efecto tensor flash, levantando las facciones al instante.

PVP: 24,95 €

Sérum Dark Spot A través de sus 8 ingredientes activos, como la Vitamina C, la niacidamida, el ácido azelaico y el ácido fítico, logran en el rostro ser un potente activo anti-manchas, o la liberación rápida en las diferentes capas de la dermis. Por medio de su sistema y textura cremosa aporta iluminación al rostro.

Los productos laCabine pueden adquirirse en su página web y adquirirlos y en cadenas de perfumería de toda España, en tiendas físicas y online, como El Corte Inglés, Druni, Primor o Douglas, entre otras muchas.