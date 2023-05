Terapia EMDR Madrid, qué es y cuáles son sus aplicaciones

La terapia EMDR es una técnica que se ha vuelto muy solicitada en los últimos años. Y es que ha demostrado ser eficaz para tratar diferentes problemas como por ejemplo la ansiedad. En ese sentido, quienes necesiten acudir a una terapia EMDR Madrid tienen a disposición una variedad de lugares especializados en esta área, entre ellos Psicomatter, un centro de psicología conformado por un equipo de profesionales a disposición de las personas que estén pasando por situaciones difíciles que no les permiten tener una vida plena y feliz.

Terapia EMDR en Madrid: qué es y cuáles son sus aplicaciones Son muchas las personas que han oído hablar de la terapia EMDR en Madrid, pero que no saben a ciencia cierta de qué trata. El EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) es una terapia psicológica que se centra en el procesamiento de la información que se encuentra en el cerebro y en el cuerpo. La misma se basa en la idea de que el cerebro tiene la capacidad innata de digerir las experiencias estresantes que vivimos y aprender de ellas aunque, a veces, cuando algo sobrepasa esta capacidad se producen bloqueos y dificultades.

El objetivo de esta terapia es ayudar a los individuos a superar sus traumas y bloqueos emocionales mediante la estimulación bilateral del cerebro y de la información que se encuentra almacenada en él y, por tanto, liberarse de los bloqueos emocionales que impiden su correcto funcionamiento. Esta estimulación puede realizarse a través de movimientos oculares, sonidos o tacto, entre otros.

Una de las aplicaciones más comunes de la terapia es para tratar la ansiedad, un problema cada vez más común en la sociedad. También se usa para la búsqueda del alto rendimiento. Muchas personas buscan mejorar su rendimiento en diferentes ámbitos, ya sea en el deporte, en el trabajo o en la vida en general.

El método, además, puede ayudar a las personas a liberar su creatividad, a mejorar la autoestima, a liberarse de los pensamientos negativos, a superar duelos y fobias, a deshacerse de la dependencia emocional y de las adicciones.

Acudir a los profesionales de Psicomatter

Psicomatter es un centro de psicología situado en el Barrio Salamanca de Madrid que se especializa en EMDR. El centro está liderado por Begoña Casado Grávalos, quien posee una licenciatura en Psicología otorgada por la Universidad de Salamanca y cuenta con más de una década de experiencia en el campo de la psicología clínica. Además, es una psicóloga sanitaria y experta universitaria en trastornos de personalidad, así como clínico EMDR desde 2013.

Begoña colabora activamente con la Asociación Española de EMDR desde 2011, lo que demuestra su compromiso y dedicación con esta técnica. También forma parte del Grupo de Trabajo de EMDR del Colegio de Psicólogos de Madrid.

En Psicomatter, Begoña y su equipo trabajan para proporcionar a sus pacientes un ambiente cálido y acogedor, así como un enfoque personalizado y eficaz para tratar sus necesidades individuales. Su objetivo es ayudar a sus pacientes a superar sus dificultades emocionales y mejorar su calidad de vida.