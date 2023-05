Encuentra las mejores soluciones constructivas para tu industria

El espacio de trabajo que ocupamos a diario es uno de los elementos más importantes en términos de bienestar. A fin de cuentas, pasamos buena parte de nuestras horas activa en dicho lugar, por lo que debe quedar sujeto al mayor grado de excelencia imaginable. En este punto, cabe comentar que negocios como las industrias tienen todavía más responsabilidad en dicha materia. Razón por la que, si has decidido emprender en este tipo de sectores, nuestra recomendación es que inviertas parte del capital en cuidar correctamente del edificio. Una labor para la cual hay empresas especializadas que te van a garantizar los mejores resultados en cada caso.

Acude solo a empresas de renombre

Si debes cambiar o restaurar alguna parte del edificio destinado al desarrollo de tu empresa, lo primero que has de valorar es qué empresas se merecen tu confianza. En este punto, te queremos hablar de la compañía SOLURBAN, soluciones constructivas para la industria. Con más de 20 años de experiencia a sus espaldas, estos profesionales han cosechado una trayectoria de éxito; manteniendo siempre el interés en la innovación.

Por otro lado, conviene comentar que SOLURBAN empieza ofreciendo un servicio de asesoría a sus clientes, orientándolos para que elijan las soluciones más adecuadas en cada caso. Una vez la encuentra, dichos clientes tendrán la certeza de que todo se va a desarrollar correctamente, en gran parte porque son aplicadores homologados por las mejores marcas del sector.

Su política de calidad, la enorme solvencia con la que solucionan los posibles problemas y su apuesta por el cuidado del medio ambiente son otras tantas cualidades que no se deben ignorar. Así que, si el edificio de tu fábrica requiere algún tipo de reforma, no dudes en acudir a grandes especialistas como los de SOLURBAN.

Soluciones para tu empresa que debes valorar

Como bien venimos anunciando, en SOLURBAN se han especializado en una amplia gama de servicios. Motivo por el que conviene echar un vistazo a su catálogo de soluciones constructivas en aras de elegir correctamente e invertir el dinero en lo que verdaderamente se necesita.

Eso sí, recuerda que en todos los casos trabajan con marcas de primer nivel y que presentan todos los certificados de calidad correspondientes. Lo cual, en el ámbito industrial, es un requisito del que no se puede prescindir en ningún caso.

Renueva los pavimentos

Los pavimentos son la estructura más maltratada dentro del ámbito industrial. No es para menos si tenemos en cuenta las cargas pesadas que se manipulan a diario y la enorme maquinaria que se tiende a emplear en dichos espacios.

Desde Solurban se encargarán de realizar esta pavimentación sin la necesidad de retirar el resto de los elementos que haya en el lugar. Un proceso que se puede llevar a cabo en varias tandas para así simplificar al máximo la renovación de los suelos de la fábrica y la instalación de los pavimentos más seguros.

Impermeabilización de cubiertas

Las humedades juegan muy malas pasadas a los edificios, tanto en las viviendas particulares como en las grandes fábricas. Por consiguiente, es una suerte que en SOLURBAN se hayan convertido en expertos en la impermeabilización técnica de cualquier superficie. Un trabajo destinado a prevenir una gran variedad de riesgos.

Impermeabilizar la cubierta suele ser lo más habitual, ya que es el lugar que más tiende a filtrar el agua y la humedad. No des pie a este desgaste estructural e invierte en dichos proyectos, lo cual también va a optimizar elementos como la eficiencia energética gracias a la buena climatización que se va a generar.

Reparación de edificios

Cuando pasan los años, lo más común es que los edificios vayan sufriendo diferentes clases de desperfectos. Algo de lo que el sector industrial no queda eximido en lo más mínimo. Por consiguiente, queremos presentar algunos de los servicios de reparación de esta compañía.



Arreglar los forjados y las fachadas, analizar el hormigón, reforzar las fibras de carbono, o reparar tanto los pilares como las estructuras en general son parte del día a día de estas empresas. Motivo por el que te recomendamos que, antes de que el problema vaya a más, te pongas en contacto con dicha compañía.