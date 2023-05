Dani, de @purogocheo gestiona de nuevo la Madrid Burger Showdown

Burger Showdown es un campeonato de hamburguesas en distintas ciudades, en este caso en Madrid, que se llevará a cabo desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre de 2023. Este evento gastronómico es una competencia por el título de la mejor hamburguesería de Madrid. Por segunda vez consecutiva, @purogocheo gestionará esta competición. Como era de esperar, los aficionados del buen comer y amantes de las hamburguesas están esperando con ansias este campeonato para, como dice él, “abrir el abanico de opciones” y descubrir nuevas propuestas que prometen muchas emociones.

Lo que hay que saber acerca de la cuenta de IG que gestionará el campeonato de hamburguesas en Madrid @purogocheo es la cuenta de Instagram que gestionará de nuevo el campeonato de hamburguesas en Madrid. La misma tiene más de 55.000 seguidores y detrás de ella se encuentra Daniel Sanz. Este perfil es un blog gastronómico que tiene como lema "Comer como estilo de vida". Y es que en él, Dani ofrece información relevante para los amantes de la gastronomía, incluyendo propuestas gastronómicas de una diversidad de restaurantes.

Quienes siguen esta cuenta saben que una de las comidas preferidas de Daniel son las hamburguesas. De hecho, él hasta la fecha ha visitado un sinfín de restaurantes y que, después de hacerlo, ofrece las reseñas a sus seguidores. Las alternativas que ha tenido la oportunidad de degustar Dani van desde las más sencillas, hasta las más sofisticadas y preparadas, inclusive, por cocineros con estrella Michelin.

Los interesados en participar en este evento deben seguir a @purogocheo para estar informados de todo, es decir, cómo participar en el Burger Showdown, incidencias de la competición, etc. Además, podrán seguir de una forma más general el campeonato en todas las ciudades en @burgershowdown.es

Sobre el campeonato Burger Showdown es una competición que no solo involucra al jurado profesional gestionado por @purogocheo, sino también al público en general. Los participantes podrán adquirir un ticket a través de la página web burgershowdown.es para recibir un destacado descuento en la compra de las hamburguesas y, además, tener la oportunidad de valorar por sí mismos cada una de las propuestas de los restaurantes.

La competencia no solo se centra en la hamburguesa, sino que también evalúa la calidad del pan, la carne y el resto de ingredientes. Todo esto para encontrar la hamburguesa más deliciosa y con las mejores combinaciones.

En conclusión, la Madrid Burger Showdown es un evento que tiene como objetivo ofrecer una experiencia única a los amantes de las hamburguesas y la gastronomía en general. La contienda reúne a los mejores chefs y restaurantes de la ciudad y es una oportunidad para probar hamburguesas que quizás nunca se encontrarían en un menú regular.