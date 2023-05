Mejorar la gestión de horarios en empresas privadas con el sistema integral 'Portal Horario'© de MHP®

El control horario es un tema esencial para la gestión dentro de una empresa, ya que documenta el período de trabajo de los empleados. Permite conocer con precisión el tiempo que dedican para cumplir con sus responsabilidades laborales diarias, los turnos de entradas, salidas o sus períodos de descanso.

La referencia más común que se tiene de estos sistemas son unas cajas cuadradas pegadas a una pared, con un reloj interno para marcar tarjetas. No obstante, hoy las empresas pueden contar con sistemas integrales de última tecnología como el Sistema Integral de Control Horario MHP®, que es más eficiente y confiable.

Un sistema completo de control de horario Los desarrolladores del control de horario MHP® explican que su propuesta consiste en un sistema integral que no solo registra el horario del personal contratado. Es una plataforma con la que se pueden gestionar las solicitudes de los empleados y generar informes para los departamentos de RR. HH.

El viejo cajón de pared es sustituido por un terminal TRD-4 Multifunción con el que es posible seleccionar entre varios métodos de fichaje. Los empleados pueden registrar sus movimientos a través de huellas dactilares, pines de seguridad, lectura de credencial o incluso reconocimiento facial. También se pueden utilizar metodologías como app móvil, fichaje por web, llamada telefónica o verificación por baliza bluetooth.

El personal de MHP® afirma que todos los métodos son combinables y se pueden personalizar en función de las necesidades de cada compañía. Al contratar el control de horario MHP® un equipo se encargará de configurar en el sistema la lista del personal, sus horarios y calendarios. También se puede alimentar la base de datos con las licencias, permisos y otras incidencias de acuerdo a la política de la organización.

Beneficios del control de horario MHP® Una de las ventajas más importantes de esta tecnología es que libera de una importante carga de trabajo a las áreas de Recursos Humanos. Los empleados de estos departamentos ya no tendrán que hacer una verificación (muchas veces manual) de las jornadas cumplidas o las horas extras trabajadas. Tampoco se requerirá el uso de papel para asentar el registro del tiempo trabajado cada mes o quincena.

A través de Portal Horario©, se puede integrar a las otras herramientas digitales de gestión como ATM, PeopleNet, SAP, Meta 4, A3 Software o Ginpix. Todo se puede gestionar cumpliendo las normativas laborales vigentes y respetando de forma estricta las actuales leyes de protección sobre los datos de las personas y seguridad de la información.

Dos cosas relevantes que vienen con la contratación del servicio: primero es el mantenimiento de todos los elementos del sistema para garantizar su funcionamiento continuo. En segundo lugar, está la formación permanente del personal de la empresa contratante, para que sepan cómo implantar el sistema y su actualización. Ese adiestramiento es ilimitado y se puede hacer presencial, online o híbrido.