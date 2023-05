Digitalessen y los 5 beneficios de contratar una agencia de marketing gastronómico

Hoy en día, el marketing especializado en gastronomía es una herramienta esencial para los negocios de este sector que buscan crecer en un mercado que se presenta cada vez más competitivo. En este sentido, con la ayuda de especialistas es posible crear y potenciar una marca e implementar distintas acciones innovadoras.

A propósito de esto, la agencia de marketing gastronómico Digitalessen ofrece servicios que incluyen el diseño y la ejecución de una estrategia integral que contempla el uso de tecnología de vanguardia. Esta agencia de marketing para restaurantes se encarga de difundir marcas de este sector aprovechando al máximo las distintas posibilidades que ofrecen canales como buscadores de internet y redes sociales, entre otros.

¿Por qué es importante para un restaurante contratar a una agencia de marketing gastronómico? En primer lugar, estos servicios permiten destacar en un mercado competitivo a través de una estrategia que resulte única y que sirva para resaltar las características específicas de cada negocio. Por otra parte, con el apoyo de una agencia de marketing para restaurantes como Digitalessen es posible aumentar la visibilidad y presencia online de un local por medio de acciones de posicionamiento SEO, creación de contenido y gestión de redes sociales.

Al mismo tiempo, es importante trabajar en el desarrollo de una identidad de marca que resulte coherente y atractiva. Para que esto funcione es necesario alinear el diseño del logotipo, con la decoración del local y el packaging de los productos que se venden bajo la modalidad de delivery o take away, entre otros detalles. Este tipo de acciones garantiza la atención y el reconocimiento de los clientes.

En este mismo sentido, es esencial conectar con los clientes y conseguir un mayor grado de fidelización. Al obtener buenos resultados en estas acciones, un local gastronómico puede crecer. En líneas generales, con el apoyo de una agencia especializada es posible aumentar los ingresos de un negocio de restauración.

Ventajas de implementar estrategias de marketing gastronómico Implementar el marketing gastronómico en un negocio de restauración significa asumir un ligero incremento en el presupuesto, es decir, se deberá invertir para garantizar que se llegue a mayor cantidad de consumidores y además se logre fidelizarlos. No obstante, si se planifican e implementan de forma adecuada dichas acciones estratégicas, pueden beneficiar de cuantiosas maneras a la empresa, ya que el marketing gastronómico aporta múltiples ventajas que no se deben desaprovechar. Aquí hay algunas de ellas:

Ayuda a posicionar la marca en el mercado La presencia de la identidad visual y la marca en distintos canales, tanto digitales como analógicos, contribuye a posicionarse en la mente de los consumidores.

Aumentar el volumen de ventas actuales Mientras más clientes se tengan, mayores serán las ventas. Y de eso se trata, de que se venda más cantidad o la misma en mayor precio. El marketing gastronómico puede disparar las ventas y ayudar a obtener mayor rentabilidad.

Posibilita la expansión del negocio actual Se puede incursionar en nuevos segmentos compatibles con los que ya se tienen o desarrollar nuevas ofertas gastronómicas. Incluso, con una marca sólida y posicionada, se pueden crear franquicias y nuevos establecimientos en otras ciudades o países.

Ampliar el alcance a nuevos clientes potenciales Al expandirse tanto física como digitalmente, se tendrá acceso a nuevos consumidores que se pueden convertir en clientes. Se puede aprovechar el efecto boca a boca (WOM por sus siglas en inglés) y, a partir de las recomendaciones de los clientes reales, llegar a clientes potenciales.

Crear una comunidad sólida con los consumidores actuales No solo es importante captar nuevos clientes, sino mantener a los actuales. Es más rentable tener creada una comunidad, con la que se interactúe frecuentemente, buscando retroalimentación y aspectos en los que mejorar, para mantener satisfechos a los clientes más fieles.

Puesta en marcha de estrategia de marketing digital para restaurantes Las agencias de marketing para restaurantes también se encargan de diseñar promociones con estrategias de precios efectivas para aumentar los ingresos y el ticket medio de consumo en un local. Además, a largo plazo este tipo de acciones contribuye a aumentar la lealtad de los clientes.

Otro buen motivo para contratar a una agencia de marketing es que, con este soporte, es posible adaptarse rápidamente a las nuevas tendencias y actualizar la oferta de platos o productos. En este mismo sentido, una empresa de este tipo puede contribuir a desarrollar protocolos de atención que resulten más efectivos con los clientes.

Con el soporte de una agencia de marketing gastronómico como Digitalessen es posible diseñar y ejecutar una estrategia integral para aumentar los ingresos de un local de restauración.