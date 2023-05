Recientemente, se ha publicado el cartel musical oficial de uno de los eventos más esperados para los amantes del mundo del motor y especialmente de las motos, el Motorbeach Festival 2023. La información que se conoce hasta ahora es que será un festival completamente gamberro donde las principales protagonistas serán las motos, la libertad, la vida playera y las bandas de rock. Esto ha causado que, desde ya, muchas personas estén preparando todo lo necesario para su viaje a lo que seguramente será una de las mejores aventuras del año. En ese sentido, la agencia de viajes Motorbeach puede asegurar una experiencia inolvidable.

Finalmente revelado el cartel musical oficial del Motorbeach Festival Este año volverá a llevarse a cabo el Motorbeach Festival en lo que será su décima edición. El esperado evento se realizará desde el 13 al 16 de julio y por segundo año consecutivo, en la comarca de Pinares en Vinuesa. De hecho, ya hay un cartel musical oficial donde no solo se confirman las fechas y el lugar, sino también las bandas de rock alternativo que harán presencia en el festival. Entre ellas se encuentran The Quireboys y Eddie & The Hot Road, de Reino Unido; así como los Supersuckers y Lords of the Altamont, de los Estados Unidos. También estarán presente otras bandas y artistas nacionales e internacionales tales como Dj DNA, Los Mambo Jambo, MFC Chicken, El Gobierno, Fuzzy For Her Reverendo Band, entre otros. Como todos los años, se espera que el festival arrase este verano, atrayendo a Free Riders no solo de España, sino de toda Europa para una quedada masiva para disfrutar de bandas de rock extraordinarias, así como también de las mejores marcas artesanas, creativas y comerciales del mundo de la moto.

Un destino paradisíaco para un evento único Se ha escogido Vinuesa como sede para el Motorbeach de este año, precisamente por ser el lugar ideal, un paraíso con más de un millón de metros cúbicos de agua y más de un millón de metros cuadrados de terreno listos para rodar sobre él. Además, se ha revelado que este año girarán en torno al festival en un gran círculo que será la puesta en escena del evento. El propósito es que todos puedan verse las caras mientras disfrutan del festival. Será una congregación de verdaderos fieles y apasionados por las motos, un escaparate donde los mejores constructores podrán mostrar al mundo sus motos Customs, Scrambler, Café Racer, etc.

Para organizar el viaje y hacer las reservas correspondientes con antelación y no perderse nada de lo que será este extraordinario festival motero, una opción es hacerlo a través de la agencia de viajes de Motorbeach. A través de esta página web, se puede saber mucho más sobre esto, así como conocer más detalles sobre el festival y mirar el cartel musical oficial.