10 motivos para buscar un maxilofacial para la boca

Para cuidar la boca siempre se requiere una formación extensa, cuanto más años de experiencia en varias especialidades de la boca, en cirugía y en odontología, mejor.

Tanto los odontólogos, como los maxilofaciales, son profesionales altamente capacitados en el cuidado de la salud dental. Ambos a menudo trabajan juntos para brindar una atención integral a los pacientes. Sin embargo, hay situaciones por las que un paciente podría optar por buscar la atención de un cirujano maxilofacial en lugar de un odontólogo.

Cirugía oral avanzada: los cirujanos maxilofaciales tienen una amplia formación en cirugía oral avanzada, lo que los hace ideales para tratar casos complicados, como reconstrucciones faciales debido a traumatismos, cánceres. etc. Por lo que gracias a esta experiencia profesional, están ampliamente cualificados para la colocación de implantes dentales complejos, corrección de mandíbula, entre otros.

Anestesia general: algunos pacientes pueden requerir anestesia general para ciertos procedimientos dentales, y los cirujanos maxilofaciales están habituados a trabajar en quirófanos con anestesia general o con sedación consciente.

Diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la boca: los cirujanos maxilofaciales están capacitados para diagnosticar y tratar enfermedades de la boca, reconstrucciones tras grandes traumatismos faciales (accidentes de tráfico) o por cáncer oral.

Atención a largo plazo: los cirujanos maxilofaciales pueden brindar una atención a largo plazo para pacientes que requieren tratamiento dental y facial continuo, como aquellos con problemas de mordida, de articulación temporomandibular, revisiones oncológicas, y otros trastornos de los maxilares y la boca.

Rejuvenecimiento facial: los maxilofaciales pueden realizar técnicas de rejuvenecimiento facial con facilidad, incluido administrar bótox y ácido hialurónico, ya que la cara y la boca es su zona de trabajo hospitalario habitual.

Tratamiento de trastornos de la articulación temporomandibular (ATM): los cirujanos maxilofaciales están capacitados para tratar trastornos de la ATM, que pueden causar dolor, cefaleas, migrañas y otros síntomas.

Tratamiento de la apnea del sueño: los cirujanos maxilofaciales pueden tratar la apnea del sueño, un trastorno del sueño común que puede afectar la salud general, estado de ánimo, relaciones sexuales, vitalidad para el trabajo, problemas de sueño durante el día, y el más importante, puede provocar infartos cardíacos y cerebrales (ictus) y provocar incluso la muerte súbita.

Corrección de deformidades faciales: los cirujanos maxilofaciales corrigen deformidades faciales congénitas o adquiridas mediante procedimientos quirúrgicos.

Procedimientos de cirugía estética facial: los cirujanos maxilofaciales pueden realizar procedimientos de cirugía estética facial, como blefaroplastia (elevación de párpados), bichectomías, rinoplastia, colocación de prótesis faciales (remodelación facial), reducción o aumento de mentón, etc.

Colaboración con otros profesionales de la salud: los cirujanos maxilofaciales trabajan en estrecha colaboración con otros profesionales de la salud dental y médica, como ortodoncistas, periodoncistas, médicos de cabecera, oncólogos, otorrinos, neurocirujanos, entre otros, para brindar una atención integral a los pacientes.

Además de las ventajas clínicas que se mencionaron anteriormente, hay algunas ventajas no clínicas de elegir un cirujano maxilofacial en lugar de un odontólogo. Algunas de estas ventajas son:

Experiencia y conocimientos: los cirujanos maxilofaciales tienen 11 años de formación y un nivel de experiencia y conocimientos en su campo que les permite brindar una atención integral a los pacientes.

Enfoque multidisciplinario: los cirujanos maxilofaciales trabajan casos complejos y también con otros profesionales de la salud dental y médica, lo que les permite ofrecer un enfoque multidisciplinario para el tratamiento de los pacientes.

Comunicación efectiva: los cirujanos maxilofaciales son expertos en comunicarse de manera efectiva con los pacientes y otros profesionales de la salud, lo que les permite brindar un tratamiento óptimo y mejorar la experiencia del paciente.

Tecnología de vanguardia: los cirujanos maxilofaciales utilizan tecnología de vanguardia en los hospitales para el diagnóstico y tratamiento de problemas dentales y faciales, lo que les permite ofrecer un tratamiento más preciso y efectivo.

Flexibilidad: los cirujanos maxilofaciales son flexibles y pueden adaptarse a las necesidades del paciente, lo que les permite brindar un tratamiento personalizado y asegurarse de que el paciente esté cómodo y bien atendido.

En general, los cirujanos maxilofaciales ofrecen una atención integral y personalizada a los pacientes, utilizando tecnología de vanguardia y trabajando en equipo con otros profesionales de la salud. Esto puede mejorar la calidad de la atención y la experiencia del paciente, lo que puede ser una ventaja no clínica al elegir un cirujano maxilofacial en lugar de un odontólogo.

Los cirujanos maxilofaciales tienen una formación en medicina y cirugía de 6 años, y después una especialización de 5 años más en cirugía oral y maxilofacial, mientras que los odontólogos tienen una formación más amplia en la atención dental general. Es importante que los profesionales de la salud trabajen juntos para brindar una atención óptima a los pacientes y que cada uno reconozca los límites de su propia formación y experiencia. En lugar de ver esto como una invasión de la profesión de un lado al otro, es importante valorar la colaboración y el trabajo en equipo para brindar una atención de calidad a los pacientes.

