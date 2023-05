Capitán Denim, la marca que utiliza un riguroso modelo para la producción circular de vaqueros

Las emisiones de CO₂ que son producto del consumo de combustibles fósiles han exacerbado el problema del cambio climático. A consecuencia de esto, ha aumentado un 61 % el deshielo de los polos y se ha registrado un incremento considerable en fenómenos climáticos como, por ejemplo, grandes olas de calor. En este contexto, algunas empresas del sector de la moda están llevando adelante acciones para proteger al medioambiente.

Este es el caso de Capitán Denim, una empresa ubicada en Madrigueras, Albacete, que se dedica a la producción circular de vaqueros. Durante las distintas etapas del proceso de confección, esta empresa reutiliza y trata sus residuos para que puedan ser empleados nuevamente. Además, esta firma sostiene un modelo de producción local que favorece el balance social, económico y medioambiental.

¿Cómo es el proceso de producción de Capitán Denim? La producción circular de vaqueros que lleva a cabo esta empresa comienza en la etapa de preconsumo, donde se generan restos de telas. Como estas piezas ya no pueden ser utilizadas por las empresas textiles es usual que se desechen, incineren o reciclen. Sin embargo, en Capitán Denim estos sobrantes se clasifican por colores. A su vez, un gestor de residuos se encarga de procesarlos y crear hilatura que se emplea en el sector del automóvil.

Asimismo, durante las distintas etapas de producción de un jean se generan diferentes residuos. Por ejemplo, en las etapas de tintado y lavado es necesario usar una importante cantidad de agua. Para no desperdiciar este recurso natural, Capitán Denim cuenta con una depuradora que procesa el agua hasta que cumple los parámetros necesarios para volver a usarse.

Por otra parte, los demás residuos que se generan durante el lavado son recuperados mediante la creación de planchas de fango. Este material se puede reutilizar en otros sectores industriales.

La etapa postconsumo en el proceso circular de vaqueros de Capitán Denim Se considera como residuos post consumo a aquellos productos cuya vida útil se ha agotado. En el caso de esta empresa, uno de estos residuos pueden ser un par de pantalones que, por distintos motivos, ya no sirven como indumentaria. Nuevamente, las opciones incluyen la incineración, la deposición en vertederos o el reciclaje.

Capitán Denim siempre opta por esta última alternativa. De hecho, con la hilatura obtenida de pantalones reciclados esta marca ha creado la línea de vaqueros Ecolojeans.

Finalmente, esta empresa está trabajando en un proyecto llamado Neo-Recycling, que se basa en el estudio de metodologías para obtener material reciclado provenientes de residuos de las etapas de pre y postconsumo. El objetivo es reincorporar estas materias al proceso de producción para hacerlo aún más circular.

El sistema de producción circular de vaqueros de Capitán Denim incluye distintas acciones para disminuir su impacto en el medioambiente y continúa evolucionando para conseguir mejores resultados.