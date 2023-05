Zucchetti Spain potencia el crecimiento y rentabilidad de su Canal de Distribuidores

El fabricante IT de referencia en el mercado español del software empresarial sigue apostando por potenciar su Canal de Distribuidores en una nueva jornada informativa en la que ha presentado sus nuevas líneas de producto y su estrategia basada en la innovación a un nutrido grupo de profesionales del sector Su tecnología puntera y su modelo único de relación con el Canal de Partners, avalado por más de 25 años de experiencia, garantizan al distribuidor la máxima rentabilidad desde la primera implantación y ayudan a la fidelización de sus clientes. La cercanía, confianza y solvencia de Zucchetti Spain, así como su servicio de soporte personalizado, son las garantías que permiten potenciar las oportunidades de negocio del distribuidor.

El fabricante de soluciones de software líder en el mercado español, Zucchetti Spain, destaca las ventajas competitivas de pertenecer a su Canal de Distribuidores en una nueva jornada informativa. Zucchetti Spain continúa potenciando con éxito su canal de partners, del que ya forman parte más de 300 profesionales certificados a nivel nacional.

Durante este evento, en el que ha participado un nutrido grupo de profesionales del sector TIC, se ha puesto en valor la tecnología puntera y vanguardista de Zucchetti Spain, la solvencia y experiencia que supone formar parte del Grupo Zucchetti, una de las multinacionales IT líderes en el mercado europeo, así como el trato cercano y personalizado que aporta el servicio al cliente y soporte de Zucchetti.

Zucchetti Spain sigue creciendo y ampliando su red de partners,y potencia la innovación para mejorar la rentabilidad de su canal

Durante esta jornada de puertas abiertas, celebrada en la sede de Microsoft en Madrid, también se ha presentado el Programa de Certificación de Partners y han participado representantes de Grupo Zucchetti al más alto nivel, entre ellos Dirk Schwindling, Vicepresidente Ejecutivo del Grupo Zucchetti, Paolo Susani, Director Comercial del Grupo Zucchetti; Nadir Azam, Director del Ecosistema de Partners Internacional; y por parte de Zucchetti Spain, su CEO, Justino Martínez, el Director de Canal, Joseba Marcos, el director de la División de RRHH, Jaime Rodríguez, o el responsable de nuevos productos Zucchetti WBO, Andrés Vázquez, entre otros.

Una de las ventajas de ser partner certificado de Zucchetti Spain es que proporciona al distribuidor el máximo valor añadido en todas las fases del proyecto, desde la consultoría a los desarrollos, el servicio de soporte al cliente y la verticalización. Además permite establecer una relación cercana y de confianza a largo plazo, permitiéndole así tener las máximas garantías de evolución tecnológica y funcional y de fidelización de sus clientes. Paolo Susani, Director Comercial del Grupo Zucchetti, afirma que: "Para nosotros es muy importante el compromiso con nuestros partners. Nuestra filosofía es: somos muchos, pero somos uno solo e innovamos para mejorar tu vida".

Zucchetti Spain acompaña a sus distribuidores en todo momento desde que entran a formar parte de su canal. Cuenta con un departamento dedicado en exclusiva a la prestación de soporte al Canal, en el que se incluye además una plataforma tecnológica de formación y auto-aprendizaje, así como el acceso a una amplia comunidad de desarrolladores.

El fabricante de software se encuentra actualmente en plena fase de expansión y ampliación de su Canal de Distribución. Con más de 25 años de experiencia trabajando en el Canal de Partners, Zucchetti Spain ayuda a fomentar sinergias entre los distribuidores para potenciar sus oportunidades de negocio y ayudarles a obtener las máximas ventajas competitivas en un mercado en el que ya sólo funcionan las soluciones más innovadoras, siempre actualizadas y adaptadas a las últimas tecnologías.

Tecnología puntera y servicio cercano, claves para garantizar el proyecto de futuro del distribuidor

Entre otros aspectos, se ha destacado el amplio alcance funcional de las soluciones de Zucchetti, que destacan por su alta flexibilidad y personalización, así como un proceso de implantación ágil y sencillo, fruto de la larga experiencia y la metodología contrastada en los 40 años que Zucchetti Spain lleva realizando implantaciones de software. Justino Martínez, CEO de la compañía, ha destacado que "hemos sido pioneros en el desarrollo de arquitectura y tecnología avanzada. Está en nuestro ADN desde que empezamos a desarrollar soluciones de software hace 40 años".

Cuenta con uno de los portfolios de soluciones de gestión más amplios del mercado en el que destaca su software ERP que incluye tanto su versión generalista una solución de software puntera y personalizable, con las más amplias funcionalidades del mercado, como sus distintas soluciones verticales para todo tipo de sectores, que pone a disposición de su canal en diferentes modelos de distribución: cloud, SaaS, On premise…

Dentro de la oferta de software de Zucchetti Spain a la que pueden acceder los distribuidores certificados, también se incluye el software de gestión de Recursos Humanos, de gestión de nóminas, de gestión de viajes y notas de gastos, de gestión de espacios de trabajo, software TPV para el sector del retail y la hostelería, soluciones de control de accesos y seguridad, así como otras muchas soluciones de software empresarial, como software MES y SGA.

Grupo Zucchetti

Con 40 años de historia, 1.300 M € de facturación en 2022 (proforma), más de 700.000 clientes, 8.000 empleados, 2.000 distribuidores en todo el mundo, el Grupo Zucchetti es uno de los principales fabricantes de software de Europa y la 1ª compañía italiana de software desde 2006 (ranking Top5 IT de IDC Italia), con soluciones de gestión de RR.HH., ERP-CRM, robótica, TPV para hostelería y retail, automatización, IoT, M2M y control de accesos y videovigilancia. Está presente en más de 30 ciudades de Italia y en 11 países.

Zucchetti en España

Con 40 años de experiencia, Zucchetti Spain es un punto de referencia en el sector TI español, donde cuenta con 280 empleados y un sólido canal de partners -300 profesionales certificados-, 20 M € de facturación en 2022 y más de 4.000 clientes de todos los sectores y tamaños.

Su catálogo de soluciones tecnológicas es el más amplio del mercado al sumar a las desarrolladas en España, el portfolio de soluciones de software y hardware del Grupo Zucchetti. Destacan sus soluciones de software de gestión empresarial ERP-CRM, MES, BI, gestión de RR.HH., nóminas y movilidad, software TPV para el canal HORECA y el comercio minorista, software para asesorías y gestión de despachos, soluciones de gestión de espacios de trabajo, programación y planificación de la producción, soluciones de ciberseguridad y software y hardware para el control de accesos y seguridad.

Zucchetti Spain mantiene una firme apuesta por la innovación, con centros I+D+i locales, el apoyo de 2.000 expertos en esta área del Grupo Zucchetti, e importantes reconocimientos: en 2022, "Premio Innovación" (XXXIII Premios Dirigentes a la Excelencia Empresarial), y en 2021 "Premio Innovación en Desarrollo de Software" (Asociación Europea de Economía y Competitividad).